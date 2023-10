Miguel Oliveira: "Não há nenhuma proposta concreta da Honda".

Miguel Oliveira é apenas o 13º no campeonato do mundo de pilotos após 15 dos 20 Grandes Prémios. No entanto, é atualmente o centro das atenções. Porque está na lista de desejos da Repsol-Honda.

Enquanto o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, insiste que Miguel Oliveira tem um contrato estanque até 2024 e deve continuar a correr na equipa CryptoDATA-RNF, o que também foi confirmado pelo chefe de equipa Razlan Razali ao SPEEDWEEK.com, Oliveira não quer comentar a especulação por enquanto.

"Não tenho nada de novo a dizer sobre o assunto", afirmou o seis vezes vencedor do MotoGP (com a KTM) hoje em Phillip Island. "Como eu já disse na Indonésia, não há nenhuma oferta concreta até agora, então não posso dizer muito sobre isso. Assim que houver uma oferta clara em cima da mesa, voltarei a comentar. Por agora, estou completamente concentrado no próximo fim de semana e no projeto RNF-Aprilia."

Oliveira foi abordado pela direção da HRC antes do GP do Japão para ver se poderia substituir Marc Márquez como companheiro de equipa de Joan Mir em 2024. Isto porque a HRC precisa de novos reforços na equipa de pilotagem após as saídas de Rins (para a equipa Yamaha de fábrica) e Márquez (para a Gresini Ducati).

Na LCR Honda, Zarco e Nakagami já estão confirmados, mas o lugar de Marc Márquez ainda está vago.