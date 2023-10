Johann Zarco: "No es un parche para Repsol Honda

"Haré mis dos años con Lucio", confirmó Johann Zarco el jueves en Phillip Island. "Porque es un buen proyecto de dos años y quiero que Honda pueda poner aún más energía en el equipo de Lucio. Quería aprovechar la oportunidad de pasar al equipo de fábrica, pero si sólo puedo aprovecharla durante un año y al final de 2024 tengo que volver a cambiar de equipo, no tiene sentido. Prefiero trabajar duro durante dos años, desarrollar la moto y conseguir que Honda invierta energía en LCR, como Ducati está haciendo con Pramac. Esa será la dirección".

El piloto de Cannes, de 33 años, apuesta por la estabilidad, la misma razón por la que en agosto eligió un contrato de dos años en el LCR Honda frente a una oferta de un año de Ducati en MotoGP.

"Honda se metió en un lío cuando Marc decidió marcharse. Pero yo no puedo ser el tipo con el que tapen el hueco sólo porque ahora haya un hueco. Yo no soy así", ha dejado claro ahora Zarco. "Es mejor coger este proyecto con Lucio y Honda que intentar entrar en el equipo oficial sólo por un año. Por el sueldo, quizá pueda ser un poco más interesante, pero en un proyecto de dos años al final vas a conseguir mejor dinero."

Sin embargo, el francés tampoco oculta que tenía esperanzas de ascender cuando se selló la ruptura entre Marc Márquez y HRC hace poco más de quince días. "Realmente pensaba que yo sería el candidato natural", admite, "pero hay muchas razones por las que no se ha dado de forma natural. Por eso prefiero hacer un buen trabajo con Lucio. Siempre es una perspectiva brillante llegar a un equipo de la Fábrica, por supuesto, pero no lo es tanto si sólo llegas porque la plaza está libre en ese momento. No, si lo hago, quiero estar allí porque me quieren. Pero hay tantos aspectos implicados que no es natural. Pero sí, de momento Marc ha dicho que no, habría esperado más entusiasmo por parte de Honda y del equipo oficial para empujar en esa dirección."

Elpropio Lucio Cecchinello, sin embargo, presionó a la otra parte para mantener a Zarco en su escuadra LCR. "Es normal, porque estoy luchando por estar entre los cinco primeros del Mundial, así que puede motivar a sus patrocinadores. Era lógico que me quisiera. Pero en ningún momento intentó realmente poner fin a mi carrera. Estaba abierto a conversaciones, también hubo buenas conversaciones con Honda, pero en este momento parece mejor invertir la energía en algo donde sabemos".

El bicampeón del mundo de Moto2 y actual séptimo clasificado del Mundial de MotoGP espera que Honda le dé más importancia a él y al equipo cliente de LCR en el futuro tras la marcha de la superestrella Marc Márquez, siguiendo el ejemplo de Ducati y KTM. "Creo que es una oportunidad para Lucio de trabajar aún más estrechamente con Honda, como hacen los europeos. Por eso KTM ha dado un gran paso, lo están haciendo bien con el Factory Team y con Tech3 porque han tomado ejemplo de Ducati. Los japoneses tienen que hacer lo mismo".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.