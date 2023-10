Johann Zarco : pas un bouche-trou pour Repsol Honda

"Je vais faire mes deux ans avec Lucio", a confirmé Johann Zarco jeudi à Phillip Island. "Parce que c'est un bon projet sur deux ans et je veux que Honda puisse mettre encore plus d'énergie dans l'équipe de Lucio. Je voulais saisir l'opportunité d'intégrer l'équipe d'usine, mais si je ne peux la saisir que pour un an et que je dois à nouveau changer d'équipe fin 2024, cela n'a pas de sens. Je préfère travailler fort pendant deux ans, développer la moto et faire en sorte que Honda investisse vraiment de l'énergie dans LCR, comme Ducati le fait avec Pramac. Ce sera la direction à prendre".

Le Cannois de 33 ans accorde une grande importance à la stabilité, c'est d'ailleurs pour cette même raison qu'il avait déjà décidé en août de préférer un contrat de deux ans avec le LCR Honda à une offre d'un an en MotoGP de Ducati.

"Honda a été un peu en difficulté lorsque Marc a décidé de partir. Mais je ne peux pas être uniquement celui avec lequel on comble le vide, juste parce qu'il y a un vide maintenant. Ce n'est pas mon genre", a clairement expliqué Zarco. "Il est préférable de réaliser ce projet avec Lucio et Honda plutôt que d'essayer d'intégrer l'équipe d'usine pour une année seulement. Pour le salaire, cela pourrait être un peu plus intéressant, mais avec un projet sur deux ans, tu seras finalement mieux payé".

Le Français ne cache toutefois pas qu'il avait des espoirs de promotion lorsque la séparation entre Marc Márquez et le HRC a été scellée il y a un peu plus de deux semaines. "J'ai vraiment pensé que je serais le candidat naturel", a-t-il avoué, "mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela ne s'est pas fait naturellement. C'est pourquoi je préfère faire du bon travail avec Lucio. Bien sûr, c'est toujours une perspective brillante d'arriver dans une équipe d'usine, mais ce n'est pas aussi brillant si vous y arrivez uniquement parce que la place est libre. Non, si c'est le cas, je veux y être parce qu'ils me veulent. Mais il y a tellement d'aspects qui entrent en jeu que ce n'est tout simplement pas naturel. Mais oui, au moment où Marc a dit non, j'aurais attendu plus d'enthousiasme de la part de Honda et de l'équipe d'usine pour pousser dans cette direction".

Lucio Cecchinello lui-même a toutefois fait pression d'un autre côté pour que Zarco reste dans son équipe LCR. "C'est normal, je me bats pour le top 5 du championnat du monde, cela lui permet de motiver ses sponsors. C'était logique qu'il me veuille. Mais à aucun moment il n'a essayé de vraiment mettre un frein à ma carrière. Il était ouvert à la discussion, il y a aussi eu de bonnes discussions avec Honda, mais pour l'instant, il semble préférable d'investir son énergie dans quelque chose où nous sommes au courant".

Le double champion du monde Moto2, actuellement septième au classement du championnat du monde MotoGP, espère qu'après le départ de la superstar Marc Márquez, Honda lui accordera à l'avenir, ainsi qu'à l'équipe cliente de LCR, une plus grande importance, à l'instar de Ducati et KTM. "Je pense que c'est une chance pour Lucio de travailler encore plus étroitement avec Honda, comme le font les Européens. C'est pourquoi KTM a fait un grand pas, ils le font bien avec le Factory Team et avec Tech3, car ils ont pris exemple sur Ducati. Les Japonais doivent faire de même".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.