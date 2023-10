Johann Zarco: non è un ripiego per Repsol Honda

Johann Zarco ha spiegato, in vista del GP d'Australia, perché correrà per due anni nel team LCR di Lucio Cecchinello, come inizialmente previsto, invece di sostituire Marc Márquez nel team Honda factory nel 2024.

"Farò i miei due anni con Lucio", ha confermato Johann Zarco giovedì a Phillip Island. "Perché è un buon progetto per due anni e voglio che la Honda sia in grado di mettere ancora più energia nel team di Lucio. Volevo cogliere l'opportunità di passare al team ufficiale, ma se posso farlo solo per un anno e alla fine del 2024 devo cambiare di nuovo squadra, non ha senso. Preferisco lavorare sodo per due anni, sviluppare la moto e fare in modo che Honda investa davvero energie nell'LCR, come sta facendo Ducati con Pramac. Questa sarà la direzione".

Il trentatreenne di Cannes è desideroso di stabilità, lo stesso motivo che lo ha spinto a scegliere un contratto biennale con LCR Honda piuttosto che un'offerta di un anno in MotoGP da parte di Ducati ad agosto.

"La Honda si è trovata in difficoltà quando Marc ha deciso di andarsene. Ma non posso essere il ragazzo con cui riempire il vuoto solo perché ora c'è un vuoto. Io non sono così", ha chiarito Zarco. "È meglio accettare questo progetto con Lucio e la Honda che cercare di entrare nel team ufficiale solo per un anno. Per quanto riguarda lo stipendio, forse potrebbe essere un po' più interessante, ma in un progetto biennale alla fine si guadagna di più".

Tuttavia, il francese non nasconde di aver sperato in una promozione quando la separazione tra Marc Márquez e HRC è stata siglata poco più di due settimane fa. "Pensavo davvero di essere il candidato naturale", ha ammesso, "ma ci sono molte ragioni per cui non è stato naturale. Per questo preferisco fare un buon lavoro con Lucio. È sempre una prospettiva brillante entrare in una squadra di Fabbrica, naturalmente, ma non è così brillante se ci arrivi solo perché il posto è libero al momento. No, se lo faccio, voglio esserci perché mi vogliono. Ma ci sono così tanti aspetti coinvolti che non è naturale. Ma sì, al momento Marc ha detto di no, mi sarei aspettato più entusiasmo da parte di Honda e del team ufficiale per spingere in quella direzione".

Lostesso Lucio Cecchinello, tuttavia, ha fatto pressione sull'altra parte per mantenere Zarco nella sua squadra LCR. "È normale, perché sto lottando per la top five nel campionato del mondo, quindi può motivare i suoi sponsor. Era logico che mi volesse. Ma non ha mai cercato di mettere fine alla mia carriera. Era aperto alle trattative, ci sono stati anche buoni colloqui con la Honda, ma al momento mi sembra meglio investire le energie in qualcosa che conosciamo".

Il due volte campione del mondo della Moto2 e attuale settimo nella classifica della MotoGP spera che Honda dia a lui e al team clienti LCR maggiore importanza in futuro dopo la partenza della superstar Marc Márquez, seguendo l'esempio di Ducati e KTM. "Penso che sia un'opportunità per Lucio di lavorare ancora più a stretto contatto con Honda, come fanno gli europei. Per questo la KTM ha fatto un grande passo, sta facendo bene con il Factory Team e con la Tech3 perché ha preso esempio dalla Ducati. I giapponesi devono fare lo stesso".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.