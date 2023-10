Johann Zarco: Não é um paliativo para a Repsol Honda

"Vou fazer os meus dois anos com Lucio," confirmou Johann Zarco na quinta-feira em Phillip Island. "Porque é um bom projeto para dois anos e quero que a Honda possa colocar ainda mais energia na equipa do Lucio. Queria aproveitar a oportunidade de me mudar para a equipa de fábrica, mas se só a puder aproveitar durante um ano e no final de 2024 tiver de mudar novamente de equipa, não faz sentido. Prefiro trabalhar forte durante dois anos, desenvolver a moto e fazer com que a Honda invista energia na LCR, tal como a Ducati está a fazer com a Pramac. Essa será a direção".

O piloto de Cannes, de 33 anos, está interessado na estabilidade, a mesma razão pela qual escolheu um contrato de dois anos com a LCR Honda em vez de uma oferta de um ano da Ducati para o MotoGP, em agosto.

"A Honda teve alguns problemas quando Marc decidiu sair. Mas não posso ser apenas o tipo que eles usam para preencher a lacuna só porque agora há uma lacuna. Eu não sou assim", esclareceu Zarco. "É melhor aceitar este projeto com Lucio e a Honda do que tentar entrar na equipa de fábrica apenas por um ano. Em termos de salário, talvez possa ser um pouco mais interessante, mas num projeto de dois anos acabamos por receber mais dinheiro."

No entanto, o francês também não esconde o facto de que tinha esperanças de ser promovido quando a separação entre Marc Márquez e a HRC foi selada há pouco mais de duas semanas. "Estava mesmo a pensar que seria o candidato natural", admitiu, "mas há muitas razões para que isso não tenha acontecido naturalmente. É por isso que prefiro fazer um bom trabalho com Lucio. É sempre uma perspetiva brilhante entrar numa equipa da Fábrica, claro, mas não é assim tão brilhante se só se chega lá porque o lugar está livre neste momento. Não, se eu for, quero estar lá porque eles me querem. Mas há tantos aspectos envolvidos que não é natural. Mas sim, no momento em que Marc disse não, eu esperava mais entusiasmo da Honda e da equipa de fábrica para avançar nessa direção".

O próprio Lucio Cecchinello, no entanto, pressionou o outro lado para manter Zarco na sua equipa LCR. "É normal, porque estou a lutar pelos cinco primeiros no campeonato do mundo, para que ele possa motivar os seus patrocinadores. Era lógico que ele me quisesse. Mas em nenhum momento ele tentou realmente pôr um ponto final na minha carreira. Ele estava aberto a conversações, também houve boas conversações com a Honda, mas neste momento parece-me melhor investir a energia em algo que conhecemos."

O bicampeão do Mundo de Moto2 e atual sétimo classificado do Campeonato do Mundo de MotoGP espera que a Honda lhe dê a ele e à equipa cliente da LCR uma maior importância no futuro, após a saída da super estrela Marc Márquez, seguindo o exemplo da Ducati e da KTM. "Penso que é uma oportunidade para o Lucio trabalhar ainda mais de perto com a Honda - como fazem os europeus. É por isso que a KTM deu um grande passo, estão a ter bons resultados com a equipa de fábrica e com a Tech3 porque seguiram o exemplo da Ducati. Os japoneses têm de fazer o mesmo".

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.