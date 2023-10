Jack Miller (KTM) : la meilleure course du calendrier

Construit directement sur la côte sud de cette petite île de vacances pittoresque, le circuit de Phillip Island offre un panorama époustouflant avec l'océan Pacifique en toile de fond bleu foncé. Les courses sont tout aussi époustouflantes sur ce circuit dont les virages enchaînés avec fluidité exigent des pilotes de la précision et beaucoup de courage - notamment dans le virage à gauche à fond avant la dernière ligne droite, où les pilotes de MotoGP sont déjà mesurés à plus de 180 km/h au sommet.

Cette piste est tout à fait au goût du casse-cou Jack Miller, qui a décroché la troisième place en 2019, avant une interruption de trois ans de la course à Phillip Island en raison de l'épidémie de covidions. Son dimanche lors de son retour à Phillip Island sur le calendrier 2022 a été moins heureux : au 9e des 27 tours, Miller a été renversé par Alex Márquez, précisément dans le virage qui avait été baptisé 24 heures plus tôt à son nom ("Miller Corner").

"A part ça, j'ai fait une bonne course l'an dernier. Et si je parviens à éviter Alex dans mon virage cette fois-ci, ce sera fantastique", a souri Thriller Miller.

Afin de s'adapter rapidement et de manière optimale à la chaleur indonésienne et aux conditions plus fraîches de la pointe sud de l'Australie, il n'est pas retourné après la course à Lombok dans sa ville natale de Townsville, à 2500 kilomètres de Phillip Island, dans le nord tropical du pays, mais s'est envolé directement pour Melbourne, où sa femme Ruby et sa petite fille Pip l'attendaient à l'aéroport. "Rentrer en avion aurait été un trop long détour. Au lieu de cela, nous avons passé quelques jours agréables et relaxants dans les environs", a décrit Jack après son arrivée au paddock.

Le soleil radieux et les 19 degrés ont attisé son impatience pour le week-end de course. "C'est toujours un sentiment spécial de revenir sur l'île. Les spectateurs sont formidables, le circuit est le meilleur du calendrier et il est très amusant. Si l'on se penche sur l'histoire, on constate qu'à chaque fois, des courses très passionnantes se sont déroulées ici. Le tracé de Phillip Island favorise de belles batailles pour les positions, la course de sprint en particulier devrait être incroyable. J'adore cet endroit et j'ai hâte de rouler, surtout quand la météo est aussi bonne qu'aujourd'hui", s'est-il enthousiasmé.

"Mon objectif ici est le même que d'habitude : me battre pour la victoire, car c'est pour cela que nous sommes ici", a ajouté Jack. "Au niveau de la forme, nous étions déjà sur le podium lors des dernières courses. Je vais donner le maximum pour avoir une chance de gagner, même si ce n'est jamais facile contre les autres gars. Le chemin vers la victoire est long et semé d'embûches - mais si j'y parvenais chez moi, au Grand Prix, ce serait un rêve !"

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.