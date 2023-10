Jack Miller (KTM): la migliore gara del calendario

Costruito direttamente sulla costa meridionale di questa piccola e pittoresca isola di vacanza, il circuito di Phillip Island offre un panorama mozzafiato con l'Oceano Pacifico come sfondo blu scuro. Altrettanto mozzafiato sono le gare su questo circuito, le cui curve fluide richiedono precisione e molto coraggio da parte dei piloti, soprattutto nella curva a sinistra a tutto gas prima del rettilineo d'arrivo, dove i piloti della MotoGP misurano già più di 180 km/h all'apice.

Il tracciato è adatto al temerario Jack Miller, che ha conquistato il terzo posto a Phillip Island nel 2019, prima di una pausa di tre anni dalle corse a causa dell'epidemia di covirus. La domenica del ritorno a Phillip Island nel calendario 2022 è stata meno fortunata: al nono dei 27 giri previsti, Miller è stato abbattuto da Alex Márquez, proprio nella curva che 24 ore prima era stata battezzata con il suo nome ("Miller Corner").

"A parte questo, l'anno scorso ho fatto una buona gara. E se questa volta riuscirò a evitare Alex nella mia curva, sarà fantastico", ha sorriso Thriller Miller.

Per adattarsi rapidamente e in modo ottimale dal caldo indonesiano alle condizioni più fresche della punta più meridionale dell'Australia, dopo la gara di Lombok non è tornato nella sua città natale, Townsville, nel nord tropicale del Paese, a 2500 chilometri da Phillip Island, ma è volato direttamente a Melbourne, dove la moglie Ruby e la figlioletta Pip lo aspettavano all'aeroporto. "Volare a casa sarebbe stato un diversivo troppo grande. Invece abbiamo trascorso qualche giorno di relax qui intorno", ha descritto Jack dopo il suo arrivo nel paddock.

Il sole splendente a 19 gradi ha alimentato la sua attesa per il weekend di gara. "È sempre una sensazione speciale tornare sull'isola. Il pubblico è fantastico, la pista è la migliore del calendario ed è molto divertente. Se si guarda indietro nella storia, qui ci sono sempre state gare molto emozionanti. Il layout di Phillip Island favorisce grandi battaglie per le posizioni, soprattutto la gara sprint dovrebbe essere incredibile. Adoro questo posto e non vedo l'ora di correre, soprattutto quando il tempo è buono come oggi", ha dichiarato entusiasta.

"Il mio obiettivo è sempre lo stesso: lottare per la vittoria, perché è per questo che siamo qui", ha aggiunto Jack. "In termini di forma, nelle ultime gare siamo saliti sul podio. Darò il massimo per avere la possibilità di vincere, anche se non è mai facile contro gli altri. La strada per una vittoria è lunga e irta di ostacoli, ma se riuscissi a ottenerla nel Gran Premio di casa, sarebbe un sogno!".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 giri in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.