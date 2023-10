Jack Miller (KTM): A melhor corrida do calendário

O australiano Jack Miller, uma esperança da Red Bull KTM, está ansioso pela sua corrida em casa no próximo fim de semana: Ele considera que o Grande Prémio de Phillip Island é a melhor corrida do calendário.

Construído diretamente na costa sul desta pequena e pitoresca ilha de férias, o circuito de Phillip Island oferece um panorama de cortar a respiração com o Oceano Pacífico como pano de fundo azul escuro. Igualmente de cortar a respiração são as corridas neste circuito, cujas curvas fluidas exigem precisão e muita coragem por parte dos pilotos - especialmente na curva à esquerda a todo o gás antes da reta da meta, onde os pilotos de MotoGP já atingem mais de 180 km/h no vértice.

A pista é do agrado do temerário Jack Miller, que conseguiu o terceiro lugar em Phillip Island em 2019, antes de uma pausa de três anos nas corridas devido à epidemia de covid. O seu domingo no regresso a Phillip Island, no calendário de corridas de 2022, foi menos afortunado: na 9ª das 27 voltas, Miller foi derrubado por Alex Márquez - em, entre todos os locais, a curva que tinha sido baptizada com o seu nome ("Miller Corner") 24 horas antes.

"Tirando isso, fiz uma boa corrida no ano passado. E se conseguir evitar o Alex na minha curva desta vez, vai ser fantástico", sorriu Thriller Miller.

Para se adaptar rapidamente e da melhor forma possível ao calor da Indonésia e às condições mais frescas do extremo sul da Austrália, Miller não regressou à sua cidade natal, Townsville, no norte tropical do país, a 2500 quilómetros de Phillip Island, após a corrida em Lombok, mas voou diretamente para Melbourne, onde a mulher Ruby e a filha Pip o esperavam no aeroporto. "Voar para casa teria sido uma grande distração. Em vez disso, passámos uns dias agradáveis e relaxantes por aqui", descreveu Jack depois de chegar ao paddock.

O sol brilhante de 19 graus alimentou a sua expetativa para o fim de semana de corrida. "É sempre uma sensação especial regressar à ilha. Os espectadores são fantásticos, a pista é a melhor do calendário e é muito divertido. Se olharmos para trás na história, temos tido sempre corridas muito emocionantes aqui. O traçado de Phillip Island favorece grandes batalhas por posições, especialmente a corrida de sprint, que deverá ser incrível. Adoro este sítio e estou ansioso por correr, especialmente quando o tempo está tão bom como hoje", disse entusiasmado.

"O meu objetivo aqui é o mesmo de sempre - lutar pela vitória, porque é para isso que aqui estamos", acrescentou Jack. "Em termos de forma, temos estado numa rota de pódio nas últimas corridas. Vou dar o máximo para ter uma hipótese de ganhar, apesar de nunca ser fácil contra os outros. O caminho para a vitória é longo e difícil, mas se a conseguisse no meu Grande Prémio caseiro, seria um sonho!"

