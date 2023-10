Pecco Bagnaia compte aussi sur KTM, Honda et Yamaha

"C'était absolument génial", a déclaré Francesco "Pecco" Bagnaia jeudi à Phillip Island lorsqu'il a été interrogé sur sa victoire en Indonésie - sa sixième victoire en GP de la saison, qu'il avait dû attendre huit semaines après son superbe week-end de Spielberg. "C'était une période difficile après Barcelone, pouvoir enfin gagner à nouveau - et ce depuis la 13e place sur la grille - était et reste fantastique. Ce qui me rend également très heureux, c'est mon feeling avec la moto, qui était tout simplement incroyable. J'ai été très heureux de la phase de freinage et de l'adhérence. C'est un excellent boost pour le reste de la saison".

De plus, le circuit du Grand Prix de Phillip Island est l'un des circuits préférés du champion du monde MotoGP, mais la météo joue toujours un rôle important lors du GP d'Australie. Selon les prévisions actuelles, de fortes rafales de vent menacent cette année le dimanche.

"C'est toujours spécial ici. Il semble que nous aurons un vendredi normal - alors qu'en fait, ce n'est pas normal, avec peu de vent", sourit l'Italien de 26 ans. "Samedi, ce sera déjà plus normal avec 19 degrés et un peu de vent. Le dimanche devrait ensuite être très typique : 12 degrés, des rafales de vent de plus de 50 km/h et de la pluie. Cela risque d'être très difficile". Malgré les craintes d'une météo capricieuse, il a souligné : "J'adore rouler ici. Les virages rapides sont incroyables".

Pour les fans aussi, l'Australie est toujours un temps fort. L'année dernière, les as du MotoGP ont offert un spectacle époustouflant sur Phillip Island, dans le style Moto3, avec des changements de position incessants jusqu'aux derniers mètres. "Je pense que l'année dernière, on a vu assez clairement à quel point il était difficile de partir devant sur ce circuit", a rappelé Pecco. "A chaque fois que j'ai essayé de pousser un peu, les autres ont suivi. Il est donc inutile de mettre trop de pression, notamment parce que les pneus peuvent poser problème. Tu dois être très prudent. C'est plus une course où il s'agit de contrôler et de ne tenter quelque chose que dans les derniers tours. Les gars de KTM, Honda et Yamaha seront aussi de la partie, je m'attends à un gros groupe".



Interrogé sur le héros local Casey Stoner ("Son talent et son instinct étaient incroyables"), Bagnaia s'est ensuite empressé de répondre avec un sourire : "Il était capable de partir devant ici".

Retour au présent, alors que la lutte interne à Ducati pour le championnat du monde se poursuit : "Je ne m'attendais pas à être à nouveau en tête", a avoué Bagnaia, après que Martin l'ait remplacé en tête du classement en Indonésie, du moins pendant 24 heures, mais qu'il ait ensuite jeté la tête du championnat du monde dans le bac à gravier lors de la course du GP dimanche. 18 points séparent les deux premiers à cinq Grands Prix de la fin.

Le pilote officiel Ducati connaît très bien les forces et les faiblesses de son rival en titre et collègue de marque : "Il est bon en termes de traction et d'accélération. Quant à son point faible, ce n'est pas vraiment une faiblesse - car sans ce style de pilotage, il ne pourrait pas sortir des virages aussi vite qu'il le fait - mais c'est la phase de freinage".

"Chez Pecco, c'est le contraire", a complété Martin en souriant. "Il est super bon sur les freins, mais il perd peut-être un peu dans la zone de traction".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.