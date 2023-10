Pecco Bagnaia fa i conti anche con KTM, Honda e Yamaha

La lotta per il titolo della MotoGP continua questo fine settimana a Phillip Island. A causa delle particolari caratteristiche della pista, tuttavia, il leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia si aspetta che non siano solo gli assi della Ducati a darsi battaglia al vertice.

"È stato assolutamente fantastico", ha dichiarato Francesco "Pecco" Bagnaia giovedì a Phillip Island quando gli è stato chiesto di parlare della vittoria in Indonesia, il suo sesto GP della stagione, che ha dovuto attendere otto settimane dopo l'eccezionale weekend di Spielberg. "È stato un periodo difficile dopo Barcellona, e riuscire finalmente a vincere di nuovo - e partendo dalla 13esima posizione in griglia - è stato ed è fantastico. Ciò che mi rende molto felice è anche il mio feeling con la moto, che era semplicemente incredibile. Ero molto soddisfatto della frenata e dell'aderenza. È una grande spinta per il resto della stagione".

Inoltre: il circuito del Gran Premio di Phillip Island è uno dei tracciati preferiti in assoluto dal Campione del Mondo della MotoGP, tuttavia il meteo gioca sempre un ruolo importante nel GP d'Australia. Secondo le attuali previsioni, quest'anno domenica c'è la minaccia di forti raffiche di vento.

"Qui è sempre speciale. Sembra che avremo un venerdì normale, mentre in realtà non è normale, con poco vento", ha sorriso il 26enne italiano. "Poi sabato sarà più normale, con 19 gradi e un po' di vento. Poi la domenica dovrebbe essere molto tipica: 12 gradi, vento con raffiche di oltre 50 km/h e pioggia. Può essere molto difficile". Nonostante i temuti capricci meteorologici, ha sottolineato: "Adoro guidare qui. Le curve veloci sono incredibili".

L'Australia è sempre un punto di riferimento per i fan. L'anno scorso, gli assi della MotoGP hanno dato vita a uno spettacolo mozzafiato in stile Moto3 a Phillip Island, con continui cambi di posizione fino agli ultimi metri. "Credo che l'anno scorso si sia visto chiaramente quanto sia difficile staccare i primi su questa pista", ha ricordato Pecco. "Ogni volta che provavo a spingere un po', gli altri mi seguivano. Quindi è inutile spingere troppo, anche perché le gomme possono essere un problema. Bisogna stare molto attenti. È più una gara da controllare e da provare solo negli ultimi giri. Ci saranno anche i ragazzi di KTM, Honda e Yamaha, mi aspetto un bel gruppo".



Alla domanda sull'eroe locale Casey Stoner ("Il suo talento e il suo istinto sono stati incredibili"), Bagnaia ha poi aggiunto un sorriso: "Qui era in grado di staccare i primi".

Torniamo al presente, dove la lotta per il mondiale interno alla Ducati si protrae fino al prossimo round: "Non mi aspettavo di essere di nuovo in testa", ha ammesso Bagnaia dopo che Martin lo ha sostituito in Indonesia in testa alla classifica, almeno per 24 ore, ma poi ha gettato nella ghiaia la testa del mondiale nella gara del GP di domenica. 18 punti separano i primi due a cinque Gran Premi dalla fine.

Il pilota della Ducati conosce molto bene i punti di forza e di debolezza del suo rivale per il titolo e collega di marca: "È bravo in termini di trazione e accelerazione. E per quanto riguarda il punto debole, non è proprio un punto debole - perché senza quello stile di guida non potrebbe uscire dalle curve così velocemente - ma è la fase di frenata".

"Con Pecco è l'opposto", ha aggiunto Martin con un sorriso. "È bravissimo in frenata, ma forse perde un po' in trazione".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.