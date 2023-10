Pecco Bagnaia também se preocupa com a KTM, Honda e Yamaha

A luta pelo título de MotoGP continua este fim de semana em Phillip Island. No entanto, devido às características especiais da pista, o líder do campeonato mundial, Pecco Bagnaia, espera que não sejam apenas os ases da Ducati a lutar pelo topo.

"Foi absolutamente fantástico", disse Francesco "Pecco" Bagnaia na quinta-feira, em Phillip Island, quando lhe perguntaram sobre a sua vitória na Indonésia - o seu sexto triunfo em GP da época, pelo qual teve de esperar oito semanas depois do excelente fim de semana em Spielberg. "Foi um período difícil depois de Barcelona e finalmente conseguir vencer de novo - e a partir do 13º lugar da grelha - foi e é fantástico. O que também me deixa muito contente é a sensação que tive com a moto, que foi simplesmente incrível. Fiquei muito satisfeito com a travagem e a aderência. É um grande impulso para o resto da época".

Além disso: o Circuito do Grande Prémio de Phillip Island é uma das pistas favoritas do Campeão do Mundo de MotoGP, no entanto, o tempo desempenha sempre um papel importante no GP da Austrália. De acordo com as previsões actuais, existe a ameaça de fortes rajadas de vento no domingo deste ano.

"É sempre especial aqui. Parece que vamos ter uma sexta-feira normal - quando na verdade não é normal, com pouco vento", sorriu o italiano de 26 anos. "Depois, no sábado, será mais normal, com 19 graus e algum vento. Depois, o domingo deverá ser muito típico: 12 graus, rajadas de vento de mais de 50 km/h e chuva. Pode ser muito difícil". Apesar dos receios em relação às condições climatéricas, o piloto sublinha: "Adoro conduzir aqui. As curvas rápidas são incríveis".

A Austrália também é sempre um ponto alto para os fãs. No ano passado, os ases do MotoGP deram um espetáculo de cortar a respiração ao estilo do Moto3 em Phillip Island, com constantes mudanças de posição até aos últimos metros. "Acho que no ano passado deu para ver muito bem como é difícil chegar à frente nesta pista", recordou Pecco. "Sempre que tentava forçar um pouco, os outros acompanhavam-me. Por isso, não vale a pena forçar demasiado, até porque os pneus podem ser um problema. É preciso ter muito cuidado. É mais uma corrida para controlar e só tentar algo nas últimas voltas. Os rapazes da KTM, Honda e Yamaha também vão lá estar, espero um grande grupo."



Quando questionado sobre o herói local Casey Stoner ("O seu talento e instinto eram incríveis"), Bagnaia deixou escapar um sorriso: "Ele era capaz de se afastar na frente aqui."

De volta ao presente, onde a batalha do campeonato mundial interno da Ducati vai para a próxima rodada: "Eu não esperava liderar novamente", Bagnaia admitiu depois que Martin o substituiu no topo da classificação na Indonésia, pelo menos por 24 horas, mas depois jogou a liderança do campeonato mundial na brita na corrida de GP de domingo. 18 pontos separam os dois primeiros, quando faltam cinco Grandes Prémios para o final.

O piloto de fábrica da Ducati conhece muito bem os pontos fortes e fracos do seu rival ao título e colega de marca: "Ele é bom em termos de tração e aceleração. E quanto ao ponto fraco, não é bem uma fraqueza - porque sem esse estilo de condução ele não conseguiria sair das curvas tão rápido como faz - mas é a fase de travagem."

"É o oposto com Pecco", acrescentou Martin com um sorriso. "Ele é muito bom nos travões, mas talvez perca um pouco na área da tração."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.