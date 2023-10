Maverick Viñales: Centrado al 100% en Aprilia

Puede que Maverick Viñales haya acumulado kilómetros de ventaja en el GP de Indonesia, pero aún tiene que esperar para conseguir su primera victoria sobre la RS-GP. El piloto oficial de Aprilia, disfrazado de Batman, también ha celebrado su segundo puesto en el podio. "Mandalika ha estado genial. Es muy bueno liderar la carrera. Ayuda mucho a entender y encontrar la confianza y el ritmo. Es una gran sensación, he tenido buenas sensaciones desde Montmeló".

Por eso, el español de 28 años se muestra confiado de cara al próximo GP de Australia: "Es una pista en la que suelo ir bastante bien. Sinceramente, no me he marcado un resultado concreto como objetivo, sólo quiero luchar delante y mostrar un buen rendimiento. Ese es mi objetivo".

Las curvas rápidas le sientan especialmente bien a Viñales, que ha registrado cinco podios en Phillip Island hasta ahora en su carrera en el Campeonato del Mundo, incluidas dos victorias (2014 en Moto2 y 2018 en MotoGP). En la categoría reina, terminó en el podio tres veces seguidas en Australia de 2016 a 2018, y se estrelló en la batalla por la victoria en 2019.

Si Viñales está en lo más alto el domingo como piloto de Aprilia, haría historia como el primer ganador con tres marcas diferentes en la era de MotoGP. ¿Ve Phillip Island como quizá una de sus mejores oportunidades para lograrlo? "Si trabajamos bien, puede ser un poco más fácil que otros circuitos", coincidió Maverick. "Este tipo de curvas se adaptan bastante bien a nuestra moto, pero es difícil porque la competencia está a un nivel muy fuerte, y hay muchos rivales. Pero también estamos ahí, tenemos la velocidad y eso nos hace estar contentos y orgullosos."

"Es un proceso que tenemos que continuar y para eso necesitas carreras en la cumbre. No es que de repente tengas la velocidad por arte de magia, tienes que construirla. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso sé que si voy a ganar una carrera, voy a ganar varias. Ahora estamos en esta situación en la que nos enfrentamos a un muro que tenemos que superar", sabe el nueve veces ganador de MotoGP.

Un plan que quiere realizar con Aprilia, dejó claro Viñales cuando se le preguntó por suceder a Márquez en el equipo oficial Repsol Honda: "Ya lo he dicho, mi compromiso es al 100% con Aprilia. Tenemos cinco carreras por delante, en las que estoy muy centrado, y tengo contrato para el año que viene. Estoy plenamente centrado en ello".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.