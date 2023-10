Maverick Viñales : "Concentré à 100% sur Aprilia

Maverick Viñales a certes parcouru des kilomètres en tant que leader au GP d'Indonésie, mais il doit encore attendre pour remporter sa première victoire sur la RS-GP. Mais le pilote officiel Aprilia, vêtu d'un costume de Batman, a également fêté sa deuxième place sur le podium. "Mandalika était génial. C'est vraiment bien de mener la course. Cela aide à comprendre beaucoup de choses et à trouver la confiance et le rythme. C'est une sensation géniale, j'ai un bon feeling depuis Montmeló".

C'est pourquoi l'Espagnol de 28 ans se montre confiant en ce qui concerne le prochain GP d'Australie : "C'est un circuit sur lequel je suis habituellement assez bon. Honnêtement, je ne me suis pas fixé d'objectif concret de résultat, je veux juste me battre en tête et montrer une bonne performance. C'est mon objectif".

Les virages rapides conviennent particulièrement à Viñales, qui a jusqu'à présent décroché cinq podiums à Phillip Island dans sa carrière de champion du monde, dont deux victoires (en 2014 en Moto2 et en 2018 en MotoGP). Dans la catégorie reine, il est monté trois fois de suite sur le podium en Australie entre 2016 et 2018, avant de chuter en 2019 alors qu'il se battait pour la victoire.

Si Viñales devait se retrouver au sommet dimanche en tant que pilote Aprilia, il entrerait dans l'histoire en devenant le premier vainqueur avec trois marques différentes de l'ère MotoGP. Est-ce qu'il voit peut-être à Phillip Island l'une de ses meilleures chances d'y parvenir ? "Si nous travaillons bien, cela peut être un peu plus facile que sur d'autres circuits", approuve Maverick. "Ce type de virages convient plutôt bien à notre moto, mais c'est difficile parce que la concurrence est d'un niveau vraiment élevé - et il y a beaucoup de rivaux. Mais nous y sommes aussi, nous avons la vitesse et cela nous rend heureux et fiers".

"C'est un processus que nous devons poursuivre, et pour cela tu as besoin de courses au sommet. Ce n'est pas comme si tu avais la vitesse d'un coup, comme par magie, tu dois construire cela. Et c'est ce que nous faisons, c'est pourquoi je sais que si je gagne une fois une course, j'en gagnerai plusieurs. Nous sommes maintenant dans cette situation où nous nous trouvons face à un mur que nous devons franchir", sait le neuf fois vainqueur du MotoGP.

Un projet qu'il veut réaliser avec Aprilia, Viñales l'a clairement fait comprendre lorsqu'il a été interrogé sur la succession de Márquez au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda : "Je l'ai déjà dit, mon engagement est à 100 pour cent avec Aprilia. Nous avons cinq courses devant nous, sur lesquelles je suis très concentré, et j'ai un contrat pour l'année prochaine. Je me concentre entièrement sur cela".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.