Maverick Viñales: concentrato al 100% su Aprilia

Maverick Viñales avrà pure accumulato chilometri di vantaggio nel GP d'Indonesia, ma deve ancora aspettare per ottenere la sua prima vittoria in sella alla RS-GP. Il pilota Aprilia in costume da Batman ha festeggiato anche il suo secondo posto sul podio. "Mandalika è stata fantastica. È davvero bello guidare la gara. Aiuta a capire molte cose e a trovare fiducia e ritmo. È una bella sensazione, l'ho provata fin da Montmelò".

Ecco perché il 28enne spagnolo è fiducioso per il prossimo GP d'Australia: "È una pista dove di solito mi trovo abbastanza bene. Onestamente, non mi sono posto come obiettivo un risultato specifico, voglio solo lottare davanti e fare una buona prestazione. Questo è il mio obiettivo".

Le curve veloci sono particolarmente adatte a Viñales, che finora ha conquistato cinque podi a Phillip Island nella sua carriera nel Campionato del Mondo, tra cui due vittorie (2014 in Moto2 e 2018 in MotoGP). Nella classe regina, è salito sul podio per tre volte di fila in Australia dal 2016 al 2018, cadendo nel 2019 nella lotta per la vittoria.

Se Viñales dovesse vincere domenica come pilota Aprilia, entrerebbe nella storia come il primo vincitore con tre marche diverse nell'era della MotoGP. Vede Phillip Island come una delle sue migliori possibilità di riuscirci? "Se lavoriamo bene, può essere un po' più facile di altri circuiti", concorda Maverick. "Questo tipo di curve si adattano molto bene alla nostra moto, ma è difficile perché la concorrenza è di livello molto alto e ci sono molti rivali. Ma ci siamo anche noi, abbiamo la velocità e questo ci rende felici e orgogliosi".

"È un processo che dobbiamo continuare a portare avanti e per questo servono gare al top. Non è che all'improvviso si abbia magicamente la velocità, bisogna costruirla. È quello che stiamo facendo, ed è per questo che so che se vincerò una gara, ne vincerò molte. Ora siamo in una situazione in cui ci troviamo di fronte a un muro che dobbiamo superare", ha dichiarato il nove volte vincitore della MotoGP.

Un piano che vuole realizzare con l'Aprilia, ha chiarito Viñales quando gli è stato chiesto di succedere a Márquez nel team ufficiale Repsol Honda: "L'ho già detto, il mio impegno è al 100% con l'Aprilia. Abbiamo cinque gare davanti a noi, sulle quali sono molto concentrato, e ho un contratto per il prossimo anno. Sono pienamente concentrato su questo".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.