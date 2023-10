Maverick Viñales: 100% concentrado na Aprilia

Um bem-humorado Maverick Viñales falou em Phillip Island, na quinta-feira, sobre as suas hipóteses de fazer história no MotoGP com a Aprilia e respondeu aos rumores sobre a Repsol Honda.

Maverick Viñales pode ter acumulado quilómetros de vantagem no GP da Indonésia, mas ainda tem de esperar pela sua primeira vitória com a RS-GP. O piloto de fábrica da Aprilia, vestido de Batman, também celebrou o seu segundo lugar no pódio. "Mandalika foi ótimo. É muito bom liderar a corrida. Ajuda a perceber muito e a encontrar a confiança e o ritmo. É uma óptima sensação, tenho tido uma boa sensação desde Montmeló."

É por isso que o espanhol de 28 anos está confiante em relação ao próximo GP da Austrália: "É uma pista onde normalmente sou muito bom. Honestamente, não estabeleci um resultado específico como objetivo, apenas quero lutar na frente e mostrar um bom desempenho. É esse o meu objetivo".

As curvas rápidas são particularmente adequadas para Viñales, que registou cinco pódios em Phillip Island até agora na sua carreira no Campeonato do Mundo, incluindo duas vitórias (2014 em Moto2 e 2018 em MotoGP). Na categoria rainha, ele terminou no pódio três vezes seguidas na Austrália de 2016 a 2018, caindo em 2019 na batalha pela vitória.

Se Viñales estiver no topo no domingo como piloto da Aprilia, ele fará história como o primeiro vencedor com três marcas diferentes na era do MotoGP. Será que ele vê Phillip Island como talvez uma das suas melhores hipóteses de o fazer? "Se trabalharmos bem, pode ser um pouco mais fácil do que noutras pistas," concordou Maverick. "Este tipo de curvas adapta-se muito bem à nossa moto, mas é difícil porque a concorrência está a um nível muito forte - e há muitos rivais. Mas nós também estamos lá, temos a velocidade e isso deixa-nos felizes e orgulhosos."

"É um processo que temos de continuar e, para isso, precisamos de corridas no topo. Não é como se de repente tivéssemos a velocidade por magia, temos de a construir. E é isso que estamos a fazer, é por isso que sei que se vou ganhar uma corrida, vou ganhar várias. Estamos agora numa situação em que enfrentamos um muro que temos de ultrapassar", sabe o nove vezes vencedor de MotoGP.

Viñales deixou claro um plano que quer concretizar com a Aprilia quando questionado sobre a possibilidade de suceder a Márquez na equipa de fábrica da Repsol Honda: "Já o disse, o meu compromisso é 100 por cento com a Aprilia. Temos cinco corridas pela frente, nas quais estou muito concentrado, e tenho um contrato para o próximo ano. Estou totalmente concentrado nisso."

