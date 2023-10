Jorge Martín: La ventaja más corta de la historia en el Campeonato del Mundo

La decimotercera vuelta del Gran Premio de Mandalika será un recuerdo desagradable para Jorge Martín y sus aficionados durante mucho tiempo: El español de 25 años lideraba con tres segundos de ventaja cuando se pasó de frenada en la curva 11, de derechas. Sin ninguna influencia externa, sin que sus perseguidores le presionaran de repente, perdió el control de su Pramac Ducati y se salió de la rueda delantera.

"Una caída muy estúpida", se posicionaron críticos como el piloto-director italiano Carlo Pernat. Eran voces de las que Martín podía prescindir: Era consciente de su error y fue duro consigo mismo. "No fue fácil mirarme al espejo después de esta carrera. Me estaba tirando de los pelos, este accidente no paraba de darme vueltas en la cabeza", admitió tras llegar a Australia. "Afortunadamente, el próximo Gran Premio ya está en la agenda este fin de semana, Phillip Island me ayudará a tachar este error".

Y es que el pintoresco circuito isleño brinda a Martin la oportunidad de reflexionar sobre sus puntos fuertes. Ya ha logrado la pole position en tres ocasiones en este trazado rápido y exigente en cuanto a conducción. Además, las últimas semanas han demostrado la fuerza con la que él y su equipo Pramac pueden situarse en el centro de atención en una gran variedad de escenarios. "En principio, no tenemos que cambiar nada en absoluto. Tal y como trabajamos, somos rápidos todo el fin de semana, competitivos y siempre podemos tener algo que decir en la lucha por la victoria", señaló.

Phillip Island es también uno de sus circuitos favoritos. "Sin embargo, el circuito es muy especial y aunque el año pasado fui rápido allí y batí el récord de vuelta, la carrera fue otra historia. Era difícil mantenerse delante, por no hablar de distanciarse", señaló, "pero este año estoy más fuerte en la lucha, especialmente en los frenos. Somos fuertes y podemos confiar en todas las áreas. Ahora tenemos que mantener la calma y convertir nuestra velocidad en más éxito. Quizá con un poco menos de esfuerzo que en Indonesia, donde tenía tres segundos de ventaja", sonrió.

A la referencia de que pasó de ser el cazador al cazado en el WRC y que ahora puede volver a jugar el papel de cazador, respondió con desparpajo. "Así es, fui líder del WRC. Durante menos de 24 horas, el liderato más corto de la historia en un Campeonato del Mundo", añadió con una sonrisa. "Espero poder darle la vuelta a la situación de nuevo. Estaría muy bien tener la oportunidad de luchar por el título en una gran final en Valencia".

Resultado de la carrera de MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.