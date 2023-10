Jorge Martin : La plus courte avance de tous les temps en championnat du monde

Après sa chute en Indonésie, Jorge Martín est déjà de retour au top. Le pilote Pramac-Ducati revient sur ses points forts avant le GP d'Australie - et fait preuve d'humour et d'autodérision en plus de sa volonté d'attaquer.

Le 13e tour du Grand Prix Mandalika restera longtemps un mauvais souvenir pour Jorge Martín et ses fans : L'Espagnol de 25 ans menait avec trois secondes d'avance lorsqu'il s'est emballé au Turn 11, un virage à droite. Sans intervention extérieure, sans que ses poursuivants ne fassent soudainement pression, il a perdu le contrôle de sa Pramac-Ducati et a glissé sur la roue avant pour sortir de la piste.

"Une chute très stupide", ont déclaré des critiques comme le manager des pilotes italiens Carlo Pernat. Des voix dont Martín se serait bien passé : Il était bien conscient de son erreur et s'est montré très dur avec lui-même. "Ce n'était pas facile de se regarder dans le miroir après cette course. Je m'arrachais les cheveux, cette chute me revenait sans cesse en tête", a-t-il admis à son arrivée en Australie. "Heureusement, le prochain Grand Prix est déjà au programme ce week-end, Phillip Island va m'aider à faire le deuil de cette erreur".

En effet, le parcours pittoresque de l'île donne à Martin la possibilité de se concentrer sur ses points forts. Il a déjà décroché trois fois la pole position sur ce circuit rapide et exigeant en termes de pilotage. En outre, les semaines passées ont montré à quel point lui et son équipe Pramac pouvaient se mettre en scène sur les sites les plus divers. "En principe, nous ne devons rien changer du tout. De la manière dont nous travaillons, nous sommes rapides et compétitifs tout au long du week-end et nous avons toujours notre mot à dire dans la lutte pour la victoire", a-t-il déclaré.

Phillip Island est également l'un de ses circuits préférés. "Cependant, le circuit est très particulier et même si j'y étais rapide l'année dernière et que j'ai battu le record du tour, la course a été une autre histoire. Il était difficile de rester devant et encore plus de s'échapper", a-t-il souligné, "mais cette année, je suis plus fort dans la bataille, surtout sur les freins. Nous sommes forts et pouvons être confiants dans tous les domaines. Il s'agit maintenant de rester calme et de transformer notre vitesse en de nouveaux succès. Peut-être avec un peu moins d'engagement qu'en Indonésie, où j'avais trois secondes d'avance", a-t-il souri.

Il a répondu du tac au tac à la remarque selon laquelle il était passé de chasseur à chassé en championnat du monde et qu'il pouvait à nouveau jouer le rôle du chasseur. "C'est vrai, j'étais leader du championnat du monde. Pendant moins de 24 heures - le plus court leadership au championnat du monde de tous les temps", a-t-il poursuivi en souriant. "J'espère pouvoir renverser la situation une nouvelle fois. Ce serait super sympa si j'avais la chance de me battre pour le titre lors de la finale de la saison à Valence !

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.