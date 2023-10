Jorge Martin: il vantaggio più breve di sempre nel campionato del mondo

Dopo l'incidente in Indonesia, Jorge Martín è già tornato al top. Il pilota del Pramac Ducati sta riflettendo sui suoi punti di forza in vista del GP d'Australia e sta dimostrando umorismo e autoironia, oltre che voglia di attaccare.

Il 13° giro del Gran Premio di Mandalika rimarrà a lungo uno spiacevole ricordo per Jorge Martín e i suoi tifosi: Il 25enne spagnolo era in testa con tre secondi di vantaggio quando ha esagerato alla curva 11, una curva a destra. Senza alcuna influenza esterna, senza che i suoi inseguitori mettessero improvvisamente pressione, ha perso il controllo della sua Pramac Ducati ed è scivolato via dalla ruota anteriore.

"Una caduta molto stupida", hanno commentato critici come il pilota-manager italiano Carlo Pernat. Sono voci di cui Martín avrebbe potuto fare a meno: Era ben consapevole del suo errore ed era duro con se stesso. "Non è stato facile guardarsi allo specchio dopo questa gara. Mi stavo strappando i capelli, questo incidente continuava a passarmi per la testa", ha ammesso dopo essere arrivato in Australia. "Fortunatamente, il prossimo Gran Premio è già in programma questo fine settimana, Phillip Island mi aiuterà a cancellare questo errore".

Il pittoresco circuito dell'isola offre a Martin l'opportunità di riflettere sui suoi punti di forza. Ha già conquistato tre volte la pole position su questo tracciato veloce e impegnativo per la guida. Inoltre, le ultime settimane hanno dimostrato quanto lui e il suo team Pramac siano in grado di mettersi in luce in una grande varietà di luoghi. "In linea di principio, non dobbiamo cambiare assolutamente nulla. Per come lavoriamo, siamo veloci per tutto il weekend, competitivi e possiamo sempre dire la nostra nella lotta per la vittoria", ha sottolineato.

Phillip Island è anche uno dei suoi circuiti preferiti. "Tuttavia, il circuito è molto particolare e anche se l'anno scorso sono stato veloce e ho battuto il record sul giro, la gara è stata una storia diversa. È stato difficile stare davanti, per non parlare dei distacchi", ha sottolineato, "ma quest'anno sono più forte nella lotta, soprattutto in frenata. Siamo forti e possiamo essere fiduciosi in tutti i settori. Ora dobbiamo mantenere la calma e convertire la nostra velocità in un maggiore successo. Forse con un po' meno sforzo rispetto all'Indonesia, dove avevo tre secondi di vantaggio", ha sorriso.

Al riferimento al fatto che nel WRC è passato dall'essere il cacciatore alla preda e che ora può tornare a svolgere il ruolo di cacciatore, ha risposto con disinvoltura. "Esatto, sono stato leader del WRC. Per meno di 24 ore, la più breve leadership di sempre nel Campionato del Mondo", ha aggiunto sorridendo. "Spero di poter ribaltare di nuovo la situazione. Sarebbe molto bello se avessi la possibilità di lottare per il titolo in un gran finale di stagione a Valencia!

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15.10.):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.