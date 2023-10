Jorge Martin: A liderança mais curta de sempre no Campeonato do Mundo

A 13ª volta do Grande Prémio de Mandalika será uma recordação desagradável para Jorge Martín e para os seus fãs durante muito tempo: O espanhol de 25 anos estava a liderar por três segundos quando exagerou na curva 11, uma curva à direita. Sem qualquer influência externa, sem que os seus perseguidores aumentassem subitamente a pressão, perdeu o controlo da sua Pramac Ducati e deslizou para fora da roda dianteira.

"Uma colisão muito estúpida", afirmaram críticos como o gestor de pilotos italiano Carlo Pernat. Estas eram vozes que Martín podia ter dispensado: Ele estava bem ciente do seu erro e foi duro consigo próprio. "Não foi fácil olhar-me ao espelho depois desta corrida. Estava a arrancar os cabelos, este acidente não me saía da cabeça", admitiu depois de chegar à Austrália. "Felizmente, o próximo Grande Prémio já está agendado para este fim de semana, Phillip Island vai ajudar-me a ultrapassar este erro."

Pois o pitoresco circuito da ilha dá a Martin a oportunidade de refletir sobre os seus pontos fortes. Ele já conquistou a pole position três vezes na pista rápida e exigente em termos de condução. Além disso, as últimas semanas mostraram como ele e a sua equipa Pramac podem dar nas vistas numa grande variedade de locais. "Em princípio, não temos de mudar absolutamente nada. Da forma como trabalhamos, somos rápidos durante todo o fim de semana, competitivos e podemos sempre ter uma palavra a dizer na luta pela vitória", salientou.

Phillip Island é também uma das suas pistas preferidas. "No entanto, o circuito é muito especial e, apesar de ter sido rápido no ano passado e ter batido o recorde de volta, a corrida foi uma história diferente. Foi difícil manter-me na frente, quanto mais afastar-me", salientou. "Mas este ano estou mais forte na luta, especialmente nos travões. Estamos fortes e podemos estar confiantes em todas as áreas. Agora temos de manter a calma e converter a nossa velocidade em mais sucesso. Talvez com um pouco menos de esforço do que na Indonésia, onde tive uma vantagem de três segundos", sorriu.

À referência de que passou de caçador a caça no WRC e que agora pode voltar a desempenhar o papel de caçador, respondeu com naturalidade. "É verdade, fui líder do WRC. Durante menos de 24 horas - a liderança mais curta de sempre no Campeonato do Mundo", sorriu ainda. "Espero poder dar a volta à situação. Seria muito bom se eu tivesse a oportunidade de lutar pelo título numa grande final no final da época em Valência!

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.