Fabio Di Giannantonio: "Recibí una oferta del bar".

Fabio Di Giannantonio logró su mejor resultado en MotoGP en Indonesia con un 4º puesto y dio rienda suelta a sus emociones después. "Tengo que decir que tengo un equipo increíble en casa. También mi familia y mis amigos me ayudan mucho a no perder nunca la concentración. Siempre he intentado mejorar y ser mejor y más rápido. No ha sido fácil, pero también forma parte del juego. Nuestro objetivo y nuestra -digamos- venganza es simplemente ser rápidos en la pista".

Aún no está claro qué será lo próximo para el italiano de 25 años en 2024. Lo único fijo es que tendrá que dejar su asiento en el Gresini Racing después de dos años para el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez. "De momento tengo una oferta del bar del circuito", bromeó "Diggia" el jueves en Phillip Island. Serio de nuevo, dejó claro que no quiere renunciar todavía a su sueño de MotoGP.

"El objetivo es quedarme, seguro", dijo Di Giannantonio. "Tengo la sensación de ser un piloto de MotoGP. Me demuestro a mí mismo y también creo a los demás que soy lo suficientemente rápido para permanecer en este campo. De momento parece que tenemos posibilidades. Como he dicho, mi equipo también está haciendo un buen trabajo en casa y veremos cómo evoluciona en los próximos fines de semana de carreras. Mi atención se centra al 100% en la pista".

¿Dónde ve oportunidades el romano? "De momento hay un sitio en Honda. Mi objetivo es quedarme aquí y si hay un sitio en Repsol Honda, ¿por qué no lo querrías? Pero en este paddock nunca se sabe, parece que hay varias posibilidades. Cuando esté más claro, intentaremos entender cuál es el mejor proyecto para mi estilo y mi futuro."

Preguntado por alternativas en Moto2 o el Mundial de Superbikes, Di Giannantonio admitió: "Seguro que mi mánager tiene que preparar un plan B, C, D o lo que sea. Por mi parte, acabamos de hablar de que estamos centrados en MotoGP. El objetivo es continuar en MotoGP. Sólo cuando estemos seguros de que no podemos seguir en MotoGP, consideraremos otras opciones. Pero el objetivo principal en este momento sigue siendo MotoGP", no se cansa de recalcar el 14º del WRC.

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.