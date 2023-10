Fabio Di Giannantonio : "J'ai une offre du bar".

Fabio Di Giannantonio a réalisé sa meilleure performance en MotoGP en se classant quatrième en Indonésie et a ensuite laissé libre cours à ses émotions. "Je dois dire que j'ai une équipe incroyable à la maison. Ma famille et mes amis m'aident aussi beaucoup à ne jamais perdre le focus. J'ai toujours essayé de m'améliorer et d'être meilleur et plus rapide. Ce n'était pas facile, mais cela fait aussi partie du jeu. Notre objectif et notre - disons - revanche est simplement d'être rapide sur la piste".

La suite des événements pour l'Italien de 25 ans en 2024 n'est pas encore connue. La seule chose de fixe est qu'il devra céder sa place chez Gresini Racing après deux ans à l'octuple champion du monde Marc Márquez. "Pour le moment, j'ai une offre du bar du circuit", a plaisanté "Diggia" jeudi à Phillip Island. Redevenu sérieux, il a clairement indiqué qu'il n'était pas prêt à abandonner son rêve de MotoGP.

"L'objectif est de rester, c'est sûr", a déclaré Di Giannantonio. "J'ai le sentiment d'être un pilote de MotoGP. Je me prouve à moi-même, et je crois aussi les autres, que je suis assez rapide pour rester dans ce peloton. Pour l'instant, il semble que nous ayons quelques chances. Comme je l'ai dit, mon équipe fait aussi un bon travail à la maison et nous verrons comment les choses évolueront lors des prochains week-ends de course. Je me concentre à 100 % sur la piste".

Où le Romain voit-il des opportunités ? "Pour l'instant, il y a une place chez Honda. Mon objectif est de rester ici et s'il y a une place chez Repsol Honda, pourquoi ne pas la vouloir ? Mais dans ce paddock, on ne sait jamais, il semble y avoir plusieurs possibilités. Quand ce sera plus clair, nous essaierons de comprendre quel est le meilleur projet pour mon style et mon avenir".

Interrogé sur les alternatives en Moto2 ou en Superbike, Di Giannantonio a admis : "Mon manager doit certainement préparer un plan B, C, D ou autre chose. De mon côté, nous avons simplement discuté du fait que nous sommes focalisés sur le MotoGP. L'objectif est de continuer en MotoGP. Ce n'est que lorsque nous serons certains de ne pas pouvoir rester plus longtemps en MotoGP que nous envisagerons d'autres options. Mais pour l'instant, l'objectif principal reste le MotoGP", ne se lasse pas de souligner le 14e du championnat du monde.

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.