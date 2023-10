Fabio Di Giannantonio: "Ho ricevuto un'offerta dal bar".

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il suo miglior risultato in MotoGP in Indonesia con il 4° posto e ha lasciato che le sue emozioni si liberassero in seguito. "Devo dire che a casa ho una squadra incredibile. Anche la mia famiglia e i miei amici mi aiutano molto a non perdere mai la concentrazione. Ho sempre cercato di migliorarmi e di essere migliore e più veloce. Non è stato facile, ma fa parte del gioco. Il nostro obiettivo e la nostra - diciamo così - rivincita è solo quello di essere veloci in pista".

Non è ancora chiaro cosa accadrà per il 25enne italiano nel 2024. L'unica cosa che è stata fissata è che dovrà lasciare il suo posto alla Gresini Racing dopo due anni per l'otto volte campione del mondo Marc Márquez. "Al momento ho un'offerta dal bar dell'autodromo", ha scherzato "Diggia" giovedì a Phillip Island. Di nuovo serio, ha chiarito che non vuole ancora abbandonare il suo sogno della MotoGP.

"L'obiettivo è quello di rimanere, sicuramente", ha detto Di Giannantonio. "Ho la sensazione di essere un pilota della MotoGP. Ho dimostrato a me stesso e credo anche agli altri che sono abbastanza veloce per rimanere in questo campo. Al momento sembra che abbiamo qualche possibilità. Come ho detto, la mia squadra sta facendo un buon lavoro anche a casa e vedremo come si svilupperà nei prossimi weekend di gara. La mia concentrazione è al 100% sulla pista".

Dove vede opportunità il romano? "Al momento c'è un posto alla Honda. Il mio obiettivo è rimanere qui e se c'è un posto alla Repsol Honda, perché non volerlo? Ma in questo paddock non si sa mai, sembrano esserci diverse possibilità. Quando sarà più chiaro, cercheremo di capire qual è il progetto migliore per il mio stile e il mio futuro".

Alla domanda sulle alternative in Moto2 o nel Mondiale Superbike, Di Giannantonio ha ammesso: "Sicuramente il mio manager deve preparare un piano B, C, D o altro. Da parte mia, abbiamo solo discusso che siamo concentrati sulla MotoGP. L'obiettivo è continuare a correre in MotoGP. Solo quando saremo sicuri di non poter più rimanere in MotoGP, prenderemo in considerazione altre opzioni. Ma l'obiettivo principale al momento rimane la MotoGP", non si stanca di sottolineare il WRC-14.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15.10.):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.