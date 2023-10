Fabio Di Giannantonio: "Recebi uma proposta do bar".

Quando já era claro que Fabio Di Giannantonio teria de entregar a sua Gresini-Ducati a Marc Márquez em 2024, o italiano chamou a atenção para si próprio com um fim de semana forte - e espera agora continuar no MotoGP.

Fabio Di Giannantonio alcançou o seu melhor resultado de MotoGP na Indonésia com o 4º lugar e deixou as suas emoções à solta depois. "Tenho de dizer que tenho uma equipa incrível em casa. Também a minha família e amigos ajudam-me muito a nunca perder a concentração. Tentei sempre melhorar-me e ser melhor e mais rápido. Não tem sido fácil, mas também faz parte do jogo. O nosso objetivo e a nossa - digamos - vingança é apenas sermos rápidos na pista".

Ainda não está claro o que acontecerá com o italiano de 25 anos em 2024. A única coisa que está definida é que terá de deixar o seu lugar na Gresini Racing, ao fim de dois anos, para o octacampeão do mundo Marc Márquez. "Neste momento, tenho uma oferta do bar do autódromo", brincou "Diggia" na quinta-feira em Phillip Island. Sério mais uma vez, ele deixou claro que não quer desistir do seu sonho de MotoGP ainda.

"O objetivo é ficar, de certeza," disse Di Giannantonio. "Tenho a sensação de ser um piloto de MotoGP. Provei a mim próprio e também acredito nos outros que sou suficientemente rápido para continuar neste campo. Neste momento parece que temos algumas hipóteses. Como já disse, a minha equipa também está a fazer um bom trabalho em casa e vamos ver como evolui nos próximos fins-de-semana de corrida. A minha concentração está a 100 por cento na pista".

Onde é que o Romano vê oportunidades? "De momento, há um lugar na Honda. O meu objetivo é ficar aqui e, se há um lugar na Repsol Honda, porque não o quereríamos? Mas neste paddock nunca se sabe, parece haver várias possibilidades. Quando tudo estiver mais claro, vamos tentar perceber qual é o melhor projeto para o meu estilo e para o meu futuro."

Questionado sobre alternativas na Moto2 ou no World Superbike, Di Giannantonio admitiu: "De certeza que o meu manager tem de preparar um plano B, C, D ou outro qualquer. Da minha parte, apenas discutimos que estamos concentrados no MotoGP. O objetivo é continuar no MotoGP. Só quando tivermos a certeza de que não podemos continuar no MotoGP é que vamos considerar outras opções. Mas o principal objetivo neste momento continua a ser o MotoGP", não se cansa de sublinhar o WRC-14.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.