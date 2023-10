Fabio Quartararo: "Ahora sé lo que tengo que hacer".

Fabio Quartararo llegó al GP de Australia en Phillip Island en décima posición. Y recientemente expresó algunas dudas sobre si sería capaz de terminar en el podio en este exigente trazado como ya hizo en Japón e Indonesia. El domingo, en el GP de Mandalika, el francés perdió sólo 0,4 segundos respecto al ganador y líder del mundial, Pecco Bagnaia.

"Me gusta esta pista, pero por desgracia nunca he visto aquí la bandera a cuadros en una carrera de MotoGP", explicó El Diablo. "Tenemos que empezar bien los entrenamientos del viernes. Para nosotros, la clasificación es lo más importante. Porque básicamente tenemos buen ritmo en todas partes, pero la posición en parrilla es siempre crítica para nosotros. Así que una buena posición en parrilla será mi objetivo prioritario para este fin de semana".

El año pasado Alex Rins ganó el GP de Australia con la Suzuki de cuatro cilindros en línea. Ahora sólo Yamaha tiene un motor de 1000cc en línea.

¿Es un escenario alentador para la prueba del Campeonato del Mundo que se disputa Down Under? "No creo que el motor en línea sea nuestro problema, sino la falta de potencia", dice Fabio. "El año pasado aquí en la carrera intenté ahorrar neumáticos desde el principio. Pero si sales cada vez de la curva de meta y luego te falta la velocidad punta necesaria en la larga recta, entonces se producen errores porque quieres recuperar ese tiempo en algún sitio. Pero este año sé qué hacer si me encuentro en la misma situación".

Phillip Island se considera una pista de pilotos, un piloto puntero puede marcar la diferencia aquí, como se vio en 2022 cuando a Marc Márquez se le escapó la victoria por sólo 0,186s con la coja Honda RC213V.

"Es sólo la mitad de una pista de pilotos. Pero tienes que ir al límite seguro porque tenemos algunas curvas realmente rápidas aquí", señaló Quartararo. "Tienes que ponerlo todo en juego allí. Creo que Phillip Island ha sido más una pista para pilotos en el pasado que ahora. Sin duda será entretenido".

Cinco Grand Perix con un total de diez competiciones siguen en la agenda en 2023. ¿Se ha fijado ya Fabio algún objetivo concreto?

"Si tengo que ser sincero, no tengo ningún objetivo concreto", admite la estrella de Yamaha, de 24 años. "Estamos trabajando de manera diferente en la segunda mitad de la temporada que a principios de año, lo que está funcionando bastante bien. Nuestro objetivo tiene que ser hacerlo bien en la calificación. Entonces podremos dar un gran paso adelante".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.