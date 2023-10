Fabio Quartararo : "Je sais maintenant ce que je dois faire".

Fabio Quartararo est arrivé à Phillip Island en dixième position au championnat du monde. Et il a récemment exprimé quelques doutes quant à sa capacité à monter sur le podium sur ce circuit exigeant, comme au Japon et en Indonésie. Dimanche, lors du GP Mandalika, le Français n'a perdu que 0,4 seconde sur le vainqueur et leader du championnat Pecco Bagnaia.

"J'aime cette piste, mais malheureusement, je n'ai jamais vu le drapeau à damier ici lors d'une course de MotoGP", a expliqué El Diablo. "Nous devons bien commencer les essais du vendredi. Pour nous, les qualifications sont les plus importantes. Car nous avons en principe un bon rythme partout, mais la position de départ est toujours critique pour nous. Une bonne place sur la grille sera donc mon objectif prioritaire pour ce week-end".

L'année dernière, Alex Rins avait remporté le GP d'Australie avec la Suzuki à quatre cylindres en ligne. Désormais, seule Yamaha dispose d'un moteur en ligne de 1000 cm3.

Est-ce un scénario encourageant pour la course de championnat du monde de Down Under ? "Je ne pense pas que le moteur en ligne soit notre problème, c'est simplement le manque de puissance du moteur", répond Fabio. "L'an dernier, j'ai essayé de ménager les pneus dès le début de la course ici. Mais si tu sors à chaque fois du virage d'arrivée et qu'il te manque ensuite la vitesse de pointe nécessaire dans la longue ligne droite, alors des erreurs se produisent parce que tu veux rattraper ce temps quelque part. Mais cette année, je sais ce que je dois faire si je me retrouve dans la même situation".

Phillip Island est considéré comme un circuit pour pilotes, un pilote de haut niveau peut y faire la différence, on l'a vu en 2022 lorsque Marc Márquez a manqué la victoire de 0,186 sec seulement avec sa Honda RC213V boiteuse.

"Ce n'est qu'à moitié un circuit pour pilotes. Mais tu dois certainement aller à la limite, car nous avons ici des virages vraiment rapides", a constaté Quartararo. "Tu dois tout mettre dans la balance. Je pense que Phillip Island était plus un circuit de pilotes dans le passé qu'aujourd'hui. Ce sera en tout cas très divertissant".

Cinq Grand Perix avec un total de dix compétitions sont encore à l'ordre du jour en 2023. Fabio s'est-il encore fixé des objectifs particuliers ?

"Si je dois être honnête, je n'ai pas d'objectif particulier", a admis la star Yamaha de 24 ans. "Nous travaillons différemment en deuxième partie de saison qu'en début d'année et cela fonctionne plutôt bien. Notre objectif doit être de bien figurer en qualifications. Nous pourrons alors faire un grand pas en avant".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.