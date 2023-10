Fabio Quartararo: "So cosa devo fare ora".

Fabio Quartararo è arrivato al GP d'Australia a Phillip Island in decima posizione. Recentemente ha espresso qualche dubbio sulla possibilità di salire sul podio di questa impegnativa pista, come ha fatto in Giappone e in Indonesia. Nel GP di Mandalika di domenica, il francese ha perso solo 0,4 secondi dal vincitore e leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia.

"Mi piace questa pista, ma purtroppo non ho mai visto la bandiera a scacchi in una gara di MotoGP qui", ha spiegato El Diablo. "Dobbiamo iniziare bene le sessioni di prove venerdì. Per noi le qualifiche sono la cosa più importante. Abbiamo un buon passo ovunque, ma la posizione in griglia è sempre fondamentale per noi. Quindi una buona posizione in griglia sarà il mio obiettivo prioritario per questo fine settimana".

L'anno scorso, Alex Rins ha vinto il GP d'Australia con la Suzuki a quattro cilindri in linea. Ora solo la Yamaha ha un motore in linea da 1000cc.

È uno scenario incoraggiante per il round del Campionato del Mondo Down Under? "Non credo che il motore in linea sia il nostro problema, è solo la mancanza di potenza del motore", dice Fabio. "L'anno scorso qui in gara ho cercato di risparmiare le gomme fin dall'inizio. Ma se ogni volta esci dalla curva d'arrivo e poi non hai la velocità massima necessaria sul lungo rettilineo, allora gli errori si verificano perché vuoi recuperare quel tempo da qualche parte. Ma quest'anno so cosa fare se mi trovo nella stessa situazione".

Phillip Island è considerata una pista per piloti, un pilota di punta può fare la differenza qui, come si è visto nel 2022 quando Marc Márquez ha mancato la vittoria per soli 0,186 secondi sulla Honda RC213V sfigata.

"È una pista per piloti solo a metà. Ma bisogna sicuramente andare al limite perché qui ci sono curve molto veloci", ha osservato Quartararo. "Bisogna mettere tutto in gioco. Credo che in passato Phillip Island sia stata una pista più adatta ai piloti di quanto non lo sia ora. Sarà sicuramente divertente".

Nel 2023 sono ancora in programma cinque Grand Perix per un totale di dieci gare. Fabio si è già posto qualche obiettivo particolare?

"Se devo essere sincero, non ho un obiettivo specifico", ha ammesso la 24enne stella della Yamaha. "Nella seconda parte della stagione stiamo lavorando in modo diverso rispetto all'inizio dell'anno, e questo sta funzionando abbastanza bene. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare bene in qualifica. Poi potremo fare un grande passo avanti".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.