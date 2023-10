Fabio Quartararo: "Sei o que tenho de fazer agora".

Fabio Quartararo está curioso, depois de dois 3ºs lugares nos últimos três Grandes Prémios, se a M1 Yamaha também é adequada para um lugar de topo em Phillip Island. Mas ele aprendeu as lições do passado.

Fabio Quartararo chegou ao GP da Austrália em Phillip Island em décimo lugar. E recentemente expressou algumas dúvidas sobre se seria capaz de terminar no pódio nesta exigente pista de corrida, como fez no Japão e na Indonésia. No GP de Mandalika, no domingo, o francês perdeu apenas 0,4 segundos para o vencedor e líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia.

"Gosto desta pista, mas infelizmente nunca vi a bandeira axadrezada numa corrida de MotoGP aqui," explicou El Diablo. "Precisamos de começar bem as sessões de treinos na sexta-feira. Para nós, a qualificação é o mais importante. Porque basicamente temos um bom ritmo em todo o lado, mas a posição na grelha é sempre crítica para nós. Por isso, uma boa posição na grelha será o meu objetivo prioritário para este fim de semana."

No ano passado, Alex Rins venceu o GP da Austrália com a Suzuki de quatro cilindros em linha. Agora só a Yamaha tem um motor em linha de 1000cc.

É um cenário encorajador para a ronda do Campeonato do Mundo em Down Under? "Não acho que o motor em linha seja o nosso problema, é apenas a falta de potência do motor", diz Fabio. "No ano passado, aqui na corrida, tentei poupar os pneus desde o início. Mas se sairmos sempre da curva da meta e não tivermos a velocidade máxima necessária na reta da meta, acontecem erros porque queremos recuperar esse tempo algures. Mas este ano sei o que fazer se me encontrar na mesma situação."

Phillip Island é considerada uma pista de pilotos, um piloto de topo pode fazer a diferença aqui, como se viu em 2022, quando Marc Márquez perdeu a vitória por apenas 0,186 segundos com a coxa Honda RC213V.

"É apenas metade da pista de um piloto. Mas é preciso ir ao limite, com certeza, porque temos algumas curvas muito rápidas aqui", observou Quartararo. "Temos de pôr tudo em jogo. Penso que Phillip Island foi mais uma pista para os pilotos no passado do que é agora. Vai ser definitivamente divertido."

Cinco Grand Perix com um total de dez competições ainda estão na agenda em 2023. Fabio já estabeleceu algum objetivo em particular?

"Se tiver de ser honesto, não tenho um objetivo específico", admitiu a estrela de 24 anos da Yamaha. "Estamos a trabalhar de forma diferente na segunda metade da época do que no início do ano, o que está a resultar muito bem. O nosso objetivo tem de ser ter um bom desempenho na qualificação. Depois podemos dar um grande passo em frente."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.