Phillip Island en ServusTV: Presión para los Reds

El duelo por el título entre Francesco "Pecco" Bagnaia y Jorge Martín va y viene. ¿Será la final del Campeonato del Mundo una batalla de nervios? "No", dice el experto de ServusTV Gustl Auinger. "Ambos pilotos están mentalmente estables".

Martín sólo llevaba 24 horas sonriendo desde lo más alto de la clasificación general antes de salirse de la pista cuando lideraba en Indonesia. Al mismo tiempo, Bagnaia, que se había quedado rezagado en la clasificación y en el sprint, remontó desde la 13ª posición de la parrilla hasta ganar la carrera, sacando 18 puntos de ventaja a su rival. "Si quieres ganar, tienes que llevar tu paquete al límite, que en el MotoGP de hoy lo marca el neumático", Auinger achaca la caída del español al neumático blando, que se dobló bajo las extremas temperaturas del asfalto.

Sin embargo, el fallo no cambiará nada en el planteamiento de la estrella del Pramac. "Jorge sabe perfectamente lo que pasó y mantendrá esa pizca de despreocupación". En principio, Martín también lo tiene más fácil en el duelo por el Mundial, opina Auinger. "Porque no se le exige el título. El hecho de que pueda molestar a un piloto de fábrica como privado es sensacional". La situación es diferente para los rojos, como se desprende de las reacciones de alivio desde los boxes. "Pero no debería pasar nada peor que otra Ducati se lleve el título".

Sin intervención de Ducati

El experto de ServusTV explicó que no habrá una respuesta milimétrica sobre las diferencias entre las motos. Ambos equipos obtendrían sus piezas del mismo pote. "Pero en esta fase del Mundial no hay grandes novedades". En este sentido, también quedan obsoletas todas las sospechas de un desenlace del Mundial controlado desde el exterior. "Ducati no ejercerá ningún tipo de influencia. Jorge también recibirá apoyo hasta el final". Al fin y al cabo, el espíritu deportivo está muy presente en Borgo Panigale. "De lo contrario, Enea Bastianini habría tenido que dejar pasar a Bagnaia en el sprint".

La presión sigue recayendo sobre el defensor del título, el ímpetu sobre el aspirante. "Pecco, como piloto de fábrica, tiene el maldito deber de convertirse en campeón del mundo, también para Italia. Al fin y al cabo, es él quien se ha subido a su moto. Y el hecho de que Marc Márquez llegue a Ducati el año que viene no le dejará indemne. Pero ha salido de la situación con un estilo impresionante y llega a Australia con un enorme viento de cola".

En última instancia, dijo, las circunstancias siempre son responsables del resultado de cada carrera de todos modos. "Por supuesto, el equipo de fábrica ha tenido que aguantar la pregunta de qué pasa cuando se quema así el equipo satélite. Pero los mejores saben que cualquiera puede ganar a cualquiera. Al final, el ganador es el que mejor adapta el paquete a sus capacidades para esa pista en particular."

Trazado de Aprilia en Australia

En cualquier caso, a los pilotos les esperan unas condiciones completamente diferentes en Australia, no sólo por la previsión de frío y lluvia para el domingo. "El trazado es fantástico y dista mucho de tener un carácter de stop-and-go", comenta entusiasmado el experto de ServusTV sobre el fluido circuito del Gran Premio de Phillip Island. Sacar la máxima velocidad de las curvas rápidas es sin duda un factor que también le va bien a la Aprilia, afirma. "Hay unas cuantas curvas así en Australia. Pero a Aprilia a menudo le resulta difícil explotar las ventajas de la moto en la distancia de carrera."

Auinger también confía en KTM para empujar a Ducati en una curva. "Jack Miller está muy motivado en su carrera de casa, está locamente contento y muchas cosas hablan a su favor". Pero no sólo compite contra los dos punteros, sino contra al menos tres Ducatis. "Marco Bezzecchi, cuya clavícula ya estará menos tambaleante en Australia, busca en su mochila llena de datos y encuentra allí muchas respuestas". Conclusión: "Asumo una lucha a tres bandas entre Ducati, Aprilia y KTM con un favorito clarísimo." Pero: "Lo único seguro en el MotoGP moderno es su imprevisibilidad".

Jack Miller en una entrevista exclusiva

Alrededor de la acción de las carreras hay un mano a mano con el héroe local Jack Miller. Además, la batalla por el campeonato del mundo se examina desde varios ángulos. En Moto2, ServusTV examina al prodigio Pedro Acosta, que desde hace tiempo aspira a la categoría reina, así como los progresos de la temporada de varios debutantes. En Moto3, se retrata al ganador del estreno, Diogo Moreira.

Alina Marzi y Sandro Cortese informan directamente desde el circuito del Gran Premio de Phillip Island, los comentarios y análisis corren a cargo de Philipp Krummholz y Alex Hofmann.

