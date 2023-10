Phillip Island sur ServusTV : pression chez les rouges

ServusTV retransmettra le GP d'Australie en direct samedi et dimanche, avec des rediffusions le matin pour les lève-tard. Gustl Auinger fait le point sur le week-end et la lutte pour le championnat du monde.

Le duel pour le titre entre Francesco "Pecco" Bagnaia et Jorge Martin oscille dans tous les sens. La fin du championnat du monde va-t-elle se transformer en bataille de nerfs ? "Non", estime l'expert de ServusTV Gustl Auinger. "Les deux pilotes sont mentalement stables".

Martin n'avait souri que 24 heures en tête du classement général avant de glisser en Indonésie alors qu'il était en tête. Au même moment, Bagnaia, qui avait été distancé en qualifications et au sprint, s'élançait de la treizième place sur la grille de départ vers la victoire en course, prenant 18 points d'avance sur son adversaire. "Si tu veux gagner, tu dois pousser ton package à la limite, qui est fixée par le pneu dans le MotoGP d'aujourd'hui", explique Auinger, qui attribue la chute de l'Espagnol à l'affaissement du pneu soft sous l'effet des températures extrêmes de l'asphalte.

Cette défaillance ne changera toutefois pas l'approche de la star de Pramac. "Jorge sait exactement ce qui s'est passé et il gardera ce brin d'insouciance". Auinger pense qu'il est plus facile pour Martin de se battre au championnat du monde. "Parce qu'on ne lui demande pas de remporter le titre. Le fait qu'il puisse, en tant que privé, embêter un pilote d'usine est déjà sensationnel". La situation se présente différemment chez les rouges, comme on a pu le constater dans les réactions de soulagement qui émanent du box. "Mais il ne devrait rien arriver de pire que de voir une autre Ducati remporter le titre".

Pas d'intervention de Ducati

Concernant les différences entre les motos, on n'aura pas de réponse à mille pour cent, explique l'expert de ServusTV. Les deux équipes se procureraient leurs pièces dans le même pot. "Mais à ce stade du championnat, il n'y a pas de grands développements". Dans cette mesure, tous les soupçons d'une issue du championnat du monde dirigée de l'extérieur seraient obsolètes. "Ducati n'exercera aucune influence. Jorge aussi sera soutenu jusqu'au bout". L'esprit sportif est finalement très important à Borgo Panigale. "Sinon, Enea Bastianini aurait dû laisser passer Bagnaia au sprint".

La pression continue de peser sur le champion en titre, le momentum sur le challenger. "En tant que pilote d'usine, Pecco a le devoir de devenir champion du monde, même pour l'Italie. Après tout, il a collé le 1 sur sa moto. Et le fait que Marc Márquez rejoigne Ducati l'année prochaine ne passe pas non plus inaperçu. Mais il s'est sorti de la situation de manière impressionnante et arrive en Australie avec un énorme vent arrière".

En fin de compte, ce sont toujours les circonstances qui sont responsables de l'issue de la course. "L'équipe d'usine a bien sûr dû se poser la question de savoir ce qu'il se passe quand elle brûle ainsi l'équipe satellite. Mais ces pilotes de haut niveau savent que tout le monde peut battre tout le monde. Au final, le vainqueur est celui qui parvient à faire correspondre au mieux le package avec ses possibilités pour le circuit en question".

La configuration d'Aprilia en Australie

En Australie, les conditions qui attendent les pilotes sont en tout cas complètement différentes, et pas seulement en raison des conditions fraîches et humides prévues pour dimanche. "Le tracé est fantastique et très éloigné d'un caractère de stop-and-go", s'enthousiasme le spécialiste de ServusTV à propos de la fluidité du circuit du Grand Prix de Phillip Island. Prendre de la vitesse dans les virages rapides est un facteur qui convient également à l'Aprilia. "Il y a plusieurs virages de ce type en Australie. Mais Aprilia a souvent du mal à exploiter les avantages de la moto sur la durée de la course".

Auinger estime également que KTM est capable d'acculer Ducati dans un coin. "Jack Miller est très motivé pour sa course à domicile, il se réjouit énormément et beaucoup de choses parlent en sa faveur". Marco Bezzecchi, dont la clavicule sera déjà moins branlante en Australie, regarde dans son sac à dos rempli de données et y trouve de très nombreuses réponses". Conclusion : "Je pars du principe qu'il y aura une lutte à trois entre Ducati, Aprilia et KTM, avec un favori clair comme de l'eau de roche". Mais : "La seule chose qui soit sûre dans le MotoGP moderne, c'est son imprévisibilité".

Jack Miller en interview exclusive

Autour de l'action de la course, il y aura un one-on-one avec le héros local Jack Miller. Par ailleurs, la lutte pour le championnat du monde sera abordée sous plusieurs angles. En Moto2, ServusTV se penchera sur le jeune prodige Pedro Acosta, qui lorgne depuis longtemps vers la catégorie reine, ainsi que sur le déroulement de la saison de divers rookies. En Moto3, le portrait du premier vainqueur Diogo Moreira est dressé.

Alina Marzi et Sandro Cortese seront en direct du circuit du Grand Prix de Phillip Island. Philipp Krummholz et Alex Hofmann fourniront des commentaires et des analyses.

Le GP d'Australie sur ServusTV

Samedi (21 octobre) :

01h40 : Qualifications MotoGP LIVE

02h35 : Analyse des qualifications

03h40 : Qualifications Moto3 LIVE

04h45 : Qualifications Moto2 LIVE

05h30 : Sprint MotoGP LIVE

06h25 : Analyse du sprint

10h50 : Qualifications & Sprint Highlights



Dimanche (22 octobre) :

01:30 : Début de la retransmission en direct

02:00 : Course Moto3 LIVE

03:15 : Course Moto2 LIVE

05:00 : Course MotoGP LIVE

05h45 : Analyse MotoGP

10h20 : Toutes les courses en Re-Live