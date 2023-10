Phillip Island su ServusTV: pressione sulle Rosse

ServusTV trasmetterà il GP d'Australia in diretta sabato e domenica, con repliche al mattino per i ritardatari. Gustl Auinger parla della posizione di partenza per il fine settimana e della battaglia per il campionato mondiale.

Il duello per il titolo tra Francesco "Pecco" Bagnaia e Jorge Martin è in continua evoluzione. La finale del Campionato del Mondo sarà una battaglia di nervi? "No", dice l'esperto di ServusTV Gustl Auinger. "Entrambi i piloti sono mentalmente stabili".

Martin sorrideva dalla vetta della classifica generale solo da 24 ore prima di scivolare fuori pista mentre era in testa in Indonesia. Allo stesso tempo, Bagnaia, che era rimasto indietro in qualifica e in volata, ha corso dalla 13ª posizione in griglia per vincere la gara, staccando di 18 punti il suo rivale. "Se vuoi vincere, devi spingere il tuo pacchetto al limite, che nella MotoGP di oggi è stabilito dal pneumatico", Auinger attribuisce la colpa della caduta dello spagnolo al pneumatico morbido, che si è piegato a causa delle temperature estreme dell'asfalto.

Tuttavia, il guasto non cambierà nulla nell'approccio della stella Pramac. "Jorge sa esattamente cosa è successo e manterrà quel pizzico di leggerezza". In linea di principio, anche Martin ha la strada più facile nel duello del Campionato del Mondo, ritiene Auinger. "Perché il titolo non è preteso da lui. Il fatto che possa infastidire un pilota ufficiale come privato è sensazionale". La situazione è diversa per le Rosse, come si evince dalle reazioni sollevate dai box. "Ma non dovrebbe accadere nulla di peggio di un'altra Ducati che si aggiudica il titolo".

Nessun intervento da parte della Ducati

L'esperto di ServusTV ha spiegato che non ci sarà una risposta al mille per cento sulle differenze tra le moto. Entrambi i team prenderebbero i loro pezzi dallo stesso piatto. "Ma in questa fase del Campionato del Mondo non ci sono grandi novità". A questo proposito, anche tutti i sospetti di un esito del Mondiale controllato dall'esterno sono obsoleti. "La Ducati non eserciterà alcuna influenza. Anche Jorge sarà sostenuto fino alla fine". Del resto, a Borgo Panigale lo spirito sportivo è molto forte. "Altrimenti Enea Bastianini avrebbe dovuto lasciar passare Bagnaia in volata".

La pressione è ancora sul campione in carica, lo slancio sullo sfidante. "Pecco, come corridore ufficiale, ha il dannato dovere di diventare campione del mondo, anche per l'Italia. Dopotutto, ha attaccato quello sulla sua moto. E il fatto che Marc Márquez passerà alla Ducati il prossimo anno non lo lascerà indenne. Ma ha saputo uscire dalla situazione con uno stile impressionante e si presenta in Australia con un enorme vento in poppa".

In definitiva, ha detto, le circostanze sono sempre responsabili dell'esito di ogni gara. "Naturalmente, il team factory ha dovuto sopportare la domanda di cosa sta succedendo quando brucia il team satellite in questo modo. Ma questi ragazzi di alto livello sanno che chiunque può battere chiunque. Alla fine, vince chi riesce ad abbinare al meglio il pacchetto con le proprie capacità per quella particolare pista".

Il layout Aprilia in Australia

In ogni caso, in Australia i piloti sono attesi da condizioni completamente diverse, non solo per le previsioni di freddo e pioggia per domenica. "Il tracciato è fantastico e ben lontano dal carattere stop-and-go", spiega l'esperto di ServusTV parlando del fluido circuito del Gran Premio di Phillip Island. L'alta velocità nelle curve veloci è sicuramente un fattore che si addice all'Aprilia, ha detto. "Ci sono alcune curve di questo tipo in Australia. Ma spesso l'Aprilia ha difficoltà a sfruttare i vantaggi della moto sulla distanza di gara".

Auinger si fida anche della KTM per spingere la Ducati in curva. "Jack Miller è molto motivato nella sua gara di casa, è molto felice e molto parla a suo favore". Marco Bezzecchi, la cui clavicola sarà già meno traballante in Australia, guarda nel suo zaino pieno di dati e vi trova molte risposte". Conclusione: "Ipotizzo una lotta a tre tra Ducati, Aprilia e KTM con un favorito cristallino". Ma: "L'unica cosa certa della MotoGP moderna è la sua imprevedibilità".

Jack Miller in un'intervista esclusiva

A fare da contorno all'azione di gara c'è un incontro a tu per tu con l'eroe locale Jack Miller. Inoltre, la battaglia per il campionato mondiale viene esaminata da diverse angolazioni. In Moto2, ServusTV analizza il prodigio Pedro Acosta, che da tempo punta alla classe regina, e i progressi stagionali di diversi debuttanti. In Moto3, viene ritratto il vincitore della prima edizione Diogo Moreira.

Alina Marzi e Sandro Cortese riferiscono direttamente dal circuito del Gran Premio di Phillip Island, mentre il commento e l'analisi sono forniti da Philipp Krummholz e Alex Hofmann.

