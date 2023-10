Phillip Island na ServusTV: Pressão sobre os Reds

A ServusTV irá transmitir o GP da Austrália em direto no sábado e no domingo, com repetições de manhã para os que acordarem tarde. Gustl Auinger fala sobre a posição de partida para o fim de semana e a luta pelo campeonato do mundo.

O duelo pelo título entre Francesco "Pecco" Bagnaia e Jorge Martin oscila entre um e outro. Será que a final do Campeonato do Mundo vai ser uma batalha de nervos? "Não", diz o especialista da ServusTV, Gustl Auinger. "Ambos os pilotos estão mentalmente estáveis."

Martin estava a sorrir do topo da classificação geral há apenas 24 horas antes de deslizar para fora da pista enquanto liderava na Indonésia. Ao mesmo tempo, Bagnaia, que tinha ficado para trás na qualificação e no sprint, saiu do 13º lugar da grelha para vencer a corrida, ficando com 18 pontos de vantagem sobre o seu rival. "Se queres ganhar, tens de levar o teu pacote até ao limite, que no MotoGP de hoje é definido pelo pneu", Auinger atribui a queda do espanhol ao pneu macio, que se deformou sob temperaturas extremas do asfalto.

No entanto, a falha não vai mudar nada na abordagem da estrela da Pramac. "O Jorge sabe exatamente o que aconteceu e vai manter essa ligeireza." Em princípio, Martin também tem mais facilidade no duelo pelo Campeonato do Mundo, acredita Auinger. "Porque o título não é exigido dele. O facto de ele poder incomodar um piloto de fábrica como privado é sensacional." A situação é diferente para os Reds, como se pode ver pelas reações de alívio nos boxes. "Mas nada pior deve acontecer do que outra Ducati conquistar o título."

Nenhuma intervenção da Ducati

Você não terá uma resposta de mil por cento sobre as diferenças entre as motos, explicou o especialista da ServusTV. Ambas as equipas vão buscar as suas peças ao mesmo pote. "Mas nesta fase do Campeonato do Mundo não há grandes novidades." A este respeito, todas as suspeitas de um resultado do Campeonato do Mundo controlado externamente também são obsoletas. "A Ducati não vai exercer qualquer tipo de influência. O Jorge também vai ter apoio até ao fim." Afinal de contas, o espírito desportivo está bem presente em Borgo Panigale. "Caso contrário, Enea Bastianini teria de deixar Bagnaia passar no sprint."

A pressão continua sobre o atual campeão, o ímpeto sobre o adversário. "Pecco, como piloto de fábrica, tem o maldito dever de se tornar campeão do mundo - também pela Itália. Afinal de contas, foi ele que o colocou na sua mota. E o facto de Marc Márquez vir para a Ducati no próximo ano não o deixará incólume. Mas ele conseguiu sair da situação com um estilo impressionante e está a chegar à Austrália com um enorme vento de cauda".

Em última análise, disse ele, as circunstâncias são sempre responsáveis pelo resultado de cada corrida. "É claro que a equipa de fábrica teve de suportar a questão de saber o que se passa quando a equipa satélite é queimada desta forma. Mas estes tipos de topo sabem que qualquer um pode vencer qualquer um. No final, o vencedor é aquele que melhor combina o pacote com as suas capacidades para aquela pista em particular."

Layout da Aprilia na Austrália

Em todo o caso, condições completamente diferentes esperam os pilotos na Austrália, não só devido às previsões de frio e chuva para domingo. "O traçado é fantástico e está longe de ter um carácter de pára-arranca", diz o especialista da ServusTV entusiasmado com o fluido circuito do Grande Prémio de Phillip Island. Tirar a alta velocidade das curvas rápidas é definitivamente um fator que também se adequa à Aprilia, disse ele. "Há algumas curvas assim na Austrália. Mas a Aprilia tem muitas vezes dificuldade em explorar as vantagens da moto ao longo da corrida."

Auinger também confia na KTM para empurrar a Ducati para uma curva. "Jack Miller está altamente motivado na sua corrida em casa, está incrivelmente feliz e muita coisa fala a seu favor." Mas você não está apenas correndo contra os dois líderes, você está correndo contra pelo menos três Ducatis. "Marco Bezzecchi, cuja clavícula já estará menos instável na Austrália, olha em sua mochila cheia de dados e encontra muitas respostas lá." Conclusão: "Presumo uma luta a três entre a Ducati, a Aprilia e a KTM, com um favorito claro." Mas: "A única coisa que é certa no MotoGP moderno é a sua imprevisibilidade."

Jack Miller numa entrevista exclusiva

Em torno da ação de corrida está um frente a frente com o herói local Jack Miller. Além disso, a batalha do campeonato do mundo é analisada de vários ângulos. Em Moto2, a ServusTV analisa o prodígio Pedro Acosta, que há muito ambiciona a classe superior, bem como o progresso da época de vários estreantes. Em Moto3, o vencedor da estreia, Diogo Moreira, é retratado.

Alina Marzi e Sandro Cortese fazem a reportagem diretamente do Circuito do Grande Prémio de Phillip Island e os comentários e análises são assegurados por Philipp Krummholz e Alex Hofmann.

GP da Austrália na ServusTV

Sábado (21 de outubro):

01:40: Qualificação MotoGP EM DIRECTO

02:35: Análise da qualificação

03:40: Qualificação Moto3 AO VIVO

04:45: Qualificação Moto2 AO VIVO

05:30: Sprint MotoGP AO VIVO

06:25: Análise Sprint

10:50: Qualificação e Sprint em destaque



Domingo (22 outubro):

01:30 Início da cobertura em direto

02:00: Corrida de Moto3 em DIRECTO

03:15: Corrida de Moto2 em DIRECTO

05:00: Corrida de MotoGP EM DIRECTO

05:45: Análise MotoGP

10:20: Todas as corridas em direto