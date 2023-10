Luca Marini: "MotoGP es la máquina de carreras más segura

En el Gran Premio de Indonesia del pasado fin de semana, Luca Marini se había embolsado una sensacional pole position teniendo en cuenta su todavía relativamente reciente lesión de clavícula, pero había sido torpedeado hasta la retirada por Brad Binder en la carrera del domingo. "Si un piloto hace lo mismo dos veces en carrera, quizá deberíamos introducir algo como en el fútbol, donde después de la primera tarjeta amarilla ves la tarjeta roja por la segunda infracción", había sugerido allí.

Mientras tanto, el hermanastro de Valentino Rossi, de 26 años, ha superado la carrera de Mandalika, ha pasado página y está deseando que llegue el próximo Gran Premio de Australia. "Phillip Island es un circuito mágico, tanto para los pilotos como para los espectadores. El fin de semana australiano es siempre maravilloso, tanto desde el punto de vista deportivo como desde todos los demás puntos de vista", se entusiasma Marini. "No será fácil porque todo es diferente en comparación con Indonesia: los neumáticos, el trazado, las temperaturas. Pero estoy seguro de que Ducati será competitiva a pesar de todo".

En cuanto a la competitividad personal, el piloto del VR46 Ducati registra nuevos progresos. "El hombro está mucho mejor en general. Las temperaturas cálidas me están sentando bien, espero que siga subiendo en los entrenamientos del viernes. El domingo podría ser más difícil si el tiempo cambia. Pero las perspectivas meteorológicas todavía pueden cambiar a mejor", dijo con optimismo.

Si hace frío y silba el viento sur, será incómodo en Phillip Island". Según la situación actual, se prevén fuertes rachas de viento para el domingo, por lo que el reglamento específico para Phillip Island también permite retirar los alerones inferiores de las MotoGP. "En mi opinión, las motos funcionan bastante bien con los alerones. Necesitas la carga aerodinámica extra porque en Phillip Island puedes caer fácilmente sobre la rueda delantera. Por supuesto, pilotar con los alerones es un poco más exigente físicamente. Pero es más seguro", señala. "Tenemos dos carenados diferentes y, aunque normalmente prefiero el más grande, el más pequeño funciona mejor en Phillip Island. Estoy experimentando con eso, pero mantengo las manos alejadas de los winglets. Si otro piloto quiere probar a pilotar sin ellos, maravilloso, ¡estaré encantado de esperar su veredicto!".

En el Gran Premio de 2019, el viento era tan fuerte que todos los experimentos aerodinámicos del sábado resultaron superfluos, ya que los entrenamientos se cancelaron sin contemplaciones. "Tenemos que ser inteligentes, observar la situación y reaccionar en caso de duda. Si no se pone demasiado peligroso, conducir no es un problema para mí. Todos queremos competir, y en todas las condiciones si es posible", dijo Marini. "Con la moto de MotoGP, pilotar en Phillip Island es bastante seguro porque tenemos neumáticos especiales para esta pista y son increíbles. Con la Moto2 es la carrera más peligrosa del año. Si no confías en tus neumáticos en la vuelta de salida y no consigues temperatura en la banda de rodadura enseguida, estarás rodando con neumáticos fríos todo el entrenamiento. Me alegro de ser piloto de MotoGP, sobre todo el domingo si hace viento y frío", afirma Marini, que compitió en la categoría de Moto2 de 2015 a 2020 y subió a MotoGP en 2021.

Sin embargo, Marini rebajó las expectativas de que pudiera lograr otra hazaña en la clasificación de Phillip Island. "La pista aquí es más fluida que el circuito stop-and-go de Mandalika. Pero la velocidad de las curvas es enorme. Necesitas mucha potencia en la moto, especialmente para una vuelta rápida de clasificación. Si ejerces mucha presión sobre la moto y te esfuerzas físicamente, puedes ir muy rápido en los entrenamientos, mucho más que en la carrera", explicó. "La velocidad en carrera no es muy impresionante, en mi opinión el ritmo es modesto, lo que también está relacionado con el hecho de que siempre se forman grandes grupos debido a las batallas al rebufo. Las carreras son relativamente lentas, ¡pero son bonitas!".

Resultado de la carrera de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Marc Márquez 67. 16. Augusto Fernández 67. 17. Marc Márquez, Honda, a 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.