Luca Marini : le MotoGP est la machine de course la plus sûre

Le week-end dernier, lors du Grand Prix d'Indonésie, Luca Marini avait décroché une pole position sensationnelle compte tenu de sa blessure encore relativement récente à la clavicule, mais il avait été torpillé par Brad Binder lors de la course du dimanche. "Si un pilote fait deux fois la même chose en course, il faudrait peut-être introduire quelque chose comme au football, où après le premier carton jaune, on voit un carton rouge à la deuxième faute", avait-il suggéré.

Entre-temps, le demi-frère de Valentino Rossi, âgé de 26 ans, a fait une croix sur la course de Mandalika, a tourné la page et se réjouit du Grand Prix d'Australie à venir. "Phillip Island est un circuit magique, pour les pilotes comme pour les spectateurs. Le week-end australien est toujours merveilleux, d'un point de vue sportif comme de tout autre point de vue", s'enthousiasme Marini. "Ce ne sera pas facile, car tout est différent par rapport à l'Indonésie : les pneus, le tracé, les températures. Mais je suis sûr que Ducati sera compétitive malgré tout".

En ce qui concerne sa compétitivité personnelle, le pilote VR46-Ducati enregistre de nouveaux progrès. "L'épaule est globalement bien meilleure. Les températures chaudes me font du bien, j'espère que les choses vont continuer à s'améliorer vendredi à l'entraînement. Le dimanche pourrait être plus difficile si le temps change. Mais les perspectives météorologiques peuvent encore changer en bien", dit-il avec optimisme.

S'il fait froid et que le vent du sud se met à souffler, cela deviendra inconfortable à Phillip Island. Selon la situation actuelle, de fortes rafales de vent sont annoncées pour dimanche, raison pour laquelle le règlement autorise le démontage des winglets inférieurs sur les MotoGP, spécialement pour Phillip Island. "A mon avis, les motos fonctionnent plutôt bien avec les winglets. Tu as besoin d'une pression d'appui supplémentaire, car à Phillip Island, tu peux facilement chuter par-dessus la roue avant. Bien sûr, avec les winglets, le pilotage est un peu plus difficile physiquement. Mais c'est plus sûr", explique-t-il. "Nous avons deux carénages différents et si je préfère normalement le plus grand, le plus petit fonctionne mieux à Phillip Island. Je l'expérimente, mais je ne touche pas aux winglets. Si un autre pilote veut essayer de rouler sans, merveilleux, j'attendrai volontiers son jugement !"

Lors du Grand Prix 2019, le vent était si fort que toutes les expérimentations aérodynamiques du samedi sont devenues superflues, les essais ayant été annulés sans préavis. "Nous devons être intelligents, observer la situation et réagir en cas de doute. Si cela ne devient pas trop dangereux, rouler ne me pose pas de problème. Nous voulons tous concourir, et si possible dans toutes les conditions", explique Marini. "Avec la moto MotoGP, rouler à Phillip Island est assez sûr, car nous avons des pneus spéciaux pour ce circuit, et ils sont incroyables. Avec la moto Moto2, c'est la course la plus dangereuse de l'année. Si tu ne fais pas confiance à tes pneus sur l'out lap et que tu ne mets pas tout de suite de la température dans la bande de roulement, tu roules toute la séance d'entraînement avec des pneus froids. Je suis heureux d'être un pilote MotoGP, surtout le dimanche s'il y a vraiment du vent et du froid", affirme Marini, qui a disputé les années 2015 à 2020 dans la catégorie Moto2 avant de passer en MotoGP en 2021.

Marini a toutefois revu à la baisse ses attentes quant à la possibilité de réaliser un nouveau tour de force lors des qualifications à Phillip Island. "La piste ici est certes plus fluide que le circuit stop-and-go de Mandalika. Mais la vitesse des virages est énorme. Tu as besoin de beaucoup de puissance sur la moto, surtout pour un tour de qualification rapide. Si tu mets beaucoup de pression sur la moto et que tu te donnes à fond physiquement, tu peux aller très vite en entraînement, nettement plus vite qu'en course", a-t-il expliqué. "La vitesse de course n'est pas très impressionnante, à mon avis le rythme est modeste, ce qui est aussi lié au fait que de grands groupes se forment toujours à cause des combats de drafting. Les courses sont relativement lentes - mais elles sont belles !"

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.