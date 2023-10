Luca Marini: la MotoGP è la macchina da corsa più sicura

Se il Gran Premio d'Australia si svolge in condizioni di maltempo, è meglio che sia in sella alla sua MotoGP, pensa Luca Marini - meglio che nella categoria Moto2, in ogni caso.

Nel Gran Premio d'Indonesia dello scorso fine settimana, Luca Marini aveva conquistato una sensazionale pole position, considerando il suo infortunio alla clavicola ancora relativamente fresco, ma era stato silurato da Brad Binder nella gara di domenica. "Se un pilota fa la stessa cosa due volte in gara, forse dovremmo introdurre qualcosa come nel calcio, dove dopo il primo cartellino giallo si vede il cartellino rosso per la seconda infrazione", aveva suggerito.

Nel frattempo, il 26enne fratellastro di Valentino Rossi ha archiviato la gara di Mandalika, ha voltato pagina e non vede l'ora di affrontare il prossimo Gran Premio d'Australia. "Phillip Island è un circuito magico, sia per i piloti che per gli spettatori. Il fine settimana australiano è sempre meraviglioso, sia dal punto di vista sportivo che da tutti gli altri punti di vista", afferma entusiasta Marini. "Non sarà facile perché tutto è diverso rispetto all'Indonesia: le gomme, il layout, le temperature. Ma sono sicuro che la Ducati sarà competitiva nonostante tutto".

Per quanto riguarda la competitività personale, il pilota VR46 Ducati registra ulteriori progressi. "La spalla va molto meglio nel complesso. Le temperature calde mi stanno facendo bene, spero che la situazione continui a salire nelle prove di venerdì. Domenica potrebbe essere più difficile se il tempo dovesse cambiare. Ma le previsioni del tempo possono ancora cambiare in meglio", ha detto con ottimismo.

Se farà freddo e il vento da sud fischierà, sarà scomodo a Phillip Island. Secondo la situazione attuale, per domenica sono previste forti raffiche di vento, motivo per cui il regolamento specifico per Phillip Island consente anche di rimuovere le winglet inferiori delle MotoGP. "Secondo me, le moto funzionano abbastanza bene con le winglet. La deportanza extra è necessaria perché a Phillip Island è facile cadere con la ruota anteriore. Naturalmente, guidare con le winglet è un po' più impegnativo dal punto di vista fisico. Ma è più sicuro", sottolinea. "Abbiamo due carenature diverse e anche se di solito preferisco quella più grande, quella più piccola funziona meglio a Phillip Island. Lo sto sperimentando, ma tengo le mani lontane dalle winglet. Se un altro pilota vuole provare a guidare senza, meraviglioso, sarò felice di aspettare il suo verdetto!".

Al Gran Premio 2019, il vento era così forte che tutti gli esperimenti di aerodinamica del sabato sono diventati superflui, dato che le prove sono state annullate senza tanti complimenti. "Dobbiamo essere intelligenti, osservare la situazione e reagire in caso di dubbio. Se la situazione non diventa troppo pericolosa, guidare non è un problema per me. Vogliamo tutti gareggiare e, se possibile, in tutte le condizioni", ha detto Marini. "Con la MotoGP, guidare a Phillip Island è abbastanza sicuro perché abbiamo pneumatici speciali per questa pista e sono incredibili. Con la Moto2 è la gara più pericolosa dell'anno. Se non ti fidi dei tuoi pneumatici all'uscita del giro e non raggiungi subito la temperatura del battistrada, ti ritroverai a girare con le gomme fredde per tutta la durata delle prove. Sono contento di essere un pilota della MotoGP, soprattutto domenica se ci sarà vento e freddo", afferma Marini, che ha gareggiato nella categoria Moto2 dal 2015 al 2020 ed è passato alla classe MotoGP nel 2021.

Tuttavia, Marini ha ridimensionato le aspettative di poter realizzare un'altra impresa nelle qualifiche di Phillip Island. "La pista qui è più fluida rispetto al circuito stop-and-go di Mandalika. Ma le velocità in curva sono enormi. È necessaria molta potenza sulla moto, soprattutto per un giro veloce in qualifica. Se si fa molta pressione sulla moto e ci si spinge fisicamente, si può andare molto forte in prova, molto più velocemente che in gara", ha spiegato. "La velocità in gara non è impressionante, secondo me il ritmo è modesto, anche perché si formano sempre grandi gruppi a causa delle battaglie in scia. Le gare sono relativamente lente - ma sono belle!".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.