Luca Marini: O MotoGP é a máquina de corridas mais segura

Se o Grande Prémio da Austrália se realizar com mau tempo, ele estará melhor na sua moto de MotoGP, pensa Luca Marini - melhor do que na categoria de Moto2, pelo menos.

No Grande Prémio da Indonésia, no fim de semana passado, Luca Marini tinha conseguido uma sensacional pole position, tendo em conta a sua ainda relativamente recente lesão na clavícula, mas foi torpedeado por Brad Binder na corrida de domingo. "Se um piloto faz a mesma coisa duas vezes na corrida, talvez devêssemos introduzir algo como no futebol, em que depois do primeiro cartão amarelo se vê o cartão vermelho pela segunda infração", sugeriu.

Entretanto, o meio-irmão de Valentino Rossi, de 26 anos, já não gostou da corrida de Mandalika, seguiu em frente e está ansioso pelo próximo Grande Prémio da Austrália. "Phillip Island é um circuito mágico, tanto para os pilotos como para os espectadores. O fim de semana australiano é sempre maravilhoso, tanto do ponto de vista desportivo como de todos os outros pontos de vista", entusiasma-se Marini. "Não vai ser fácil porque tudo é diferente em comparação com a Indonésia: os pneus, o traçado, as temperaturas. Mas tenho a certeza que a Ducati vai ser competitiva apesar de tudo."

Quanto à competitividade pessoal, o piloto da VR46 Ducati regista novos progressos. "O ombro está muito melhor no geral. As temperaturas quentes estão a fazer-me bem, espero que continue a melhorar nos treinos de sexta-feira. Domingo pode ser mais difícil se o tempo mudar. Mas as perspectivas meteorológicas ainda podem mudar para melhor", afirmou com otimismo.

Se o tempo ficar frio e o vento sul soprar, será desconfortável em Phillip Island. De acordo com a situação atual, estão previstas fortes rajadas de vento para domingo, razão pela qual os regulamentos específicos para Phillip Island também permitem a remoção das asas inferiores das máquinas de MotoGP. "Na minha opinião, as motas funcionam muito bem com os winglets. Precisamos da força descendente extra porque em Phillip Island podemos cair facilmente sobre a roda da frente. Claro que conduzir com os winglets é um pouco mais exigente fisicamente. Mas é mais seguro", salienta. "Temos duas carenagens diferentes e, embora normalmente prefira a maior, a mais pequena funciona melhor em Phillip Island. Estou a experimentar, mas mantenho as minhas mãos longe dos winglets. Se outro piloto quiser experimentar andar sem elas, ótimo, terei todo o gosto em esperar pelo seu veredito!"

No Grande Prémio de 2019, o vento era tão forte que todas as experiências aerodinâmicas de sábado se tornaram redundantes, uma vez que os treinos foram cancelados sem cerimónias. "Temos de ser inteligentes, observar a situação e reagir em caso de dúvida. Se não se tornar demasiado perigoso, conduzir não é um problema para mim. Todos nós queremos competir e em todas as condições, se possível", disse Marini. "Com a moto de MotoGP, pilotar em Phillip Island é bastante seguro porque temos pneus especiais para esta pista e eles são incríveis. Na moto de Moto2 é a corrida mais perigosa do ano. Se não confiares nos teus pneus na volta de saída e não conseguires que a temperatura do piso suba imediatamente, vais andar com pneus frios durante todo o treino. Estou feliz por ser um piloto de MotoGP, especialmente no domingo, se houver vento e frio", afirma Marini, que competiu na categoria Moto2 de 2015 a 2020 e subiu para a classe MotoGP em 2021.

No entanto, Marini reduziu as expectativas de que poderia alcançar outro feito na qualificação em Phillip Island. "A pista aqui é mais fluida do que o circuito stop-and-go em Mandalika. Mas as velocidades nas curvas são enormes. É preciso muita potência na moto, especialmente para uma volta de qualificação rápida. Se colocarmos muita pressão na mota e nos esforçarmos fisicamente, podemos ser muito rápidos nos treinos, muito mais rápidos do que na corrida", explicou. "A velocidade de corrida não é muito impressionante, na minha opinião o ritmo é modesto, o que também está relacionado com o facto de se formarem sempre grandes grupos devido às batalhas de slipstream. As corridas são relativamente lentas - mas são lindas!"

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.