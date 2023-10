Phillip Island : Meilleur temps pour Martin - Márquez chute

Avant la première séance d'entraînement sur Phillip Island, les acteurs étaient curieux de savoir quels rapports de force allaient se révéler lors du GP d'Australie. Pecco Bagnaia, le champion du monde de 26 ans, a ramené à Down Under une avance de 18 points et sa 17e victoire en MotoGP. Maverick Viñales (Aprilia Racing) n'a manqué la victoire à Mandalika que de 0,3 seconde, mais son dernier succès en MotoGP remonte désormais à 50 Grand Prix. Un autre regard sur les statistiques : Alex Márquez effectue sa 200e participation à un GP. Et Ducati n'a pas gagné à Phillip Island depuis 2010 avec Casey Stoner et n'a enregistré que quatre podiums depuis lors sur ce circuit pittoresque.

Après dix minutes passées sur le circuit de Phillip Island (4,448 km de long, cinq virages à droite, sept virages à gauche, ligne droite de départ-arrivée longue de 900 mètres, moyenne : environ 180 km/h), Jorge Martin occupait la première place avec 1:19,882 min devant Zarco (+ 0,429 sec). Marc Márquez a de nouveau chuté sur la roue avant en descendant Lukey Heights au virage 10, alors qu'il passait la première vitesse. Déjà à Mandalika, il n'avait pas compris pourquoi il avait perdu le contrôle de la roue avant.

Marc Márquez a manqué trois Grand Prix et deux autres courses dimanche (Sachsenring et Assen), c'est sa 23e chute de l'année, il en est donc à une moyenne de deux crashs par week-end. Au total, le duo Repsol-Honda a déjà enregistré 43 chutes cette année ! Et c'est sans compter les crashs lors des tests...

Après 15 des 45 minutes, la situation était la suivante : 1. Martin 1:29,882 min. 2. Binder, + 0,403 sec. 3. Zarco, + 0,429. 4. Alex Márquez. 5. Bezzecchi. 6. Viñales. 7. Bastianini. 8. Bagnaia. 9. Marc Márquez, + 0,732. 10. Pol Espargaró, + 0,793. 11. Miller. 12. Aleix Espargaró.

Maverick Viñales s'est ensuite imposé à la deuxième place avec 1:30,093 min, tandis que le vainqueur de l'an dernier Alex Rins a chuté avec la Honda LCR dans le virage "Siberia".

A propos : Michelin n'a apporté en Australie que des pneus asymétriques pour l'arrière et l'avant, soft et hard à l'arrière, mais le hard était ici le medium l'année dernière, mais désormais, seuls deux mélanges sont fournis pour l'arrière au lieu de trois. "La différence entre les composés gauche et droit est plus importante ici que sur n'importe quel autre circuit. A gauche, la gomme doit être très dure, alors qu'à droite, elle doit être très tendre", explique Piero Taramasso de Michelin. Lors de la FP3, le mélange medium de l'année dernière a été utilisé presque exclusivement à l'arrière.

Après 30 minutes, Martin était toujours en tête devant Viñales, mais Augusto Fernández, du team GASGAS-Tech3, s'était hissé à la troisième place, à seulement 0,387 seconde de Martin. 4. Binder. 5. Zarco.

13 minutes avant le drapeau à damier, Maverick Viñales s'installe en 1:29,777 min. 2. Augusto Fernández nouvellement en 2ème position, il n'est qu'à 0,059 sec. Mais ensuite, Martin a répliqué avec 1:29,266 min - Augusto Fernández est maintenant clairement à 0,511 sec derrière ! 3ème Viñales. Et Martin a encore amélioré son temps en 1:29,039 min.

Résultats MotoGP FP1, Phillip Island, 20.10.

1 Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293