Phillip Island: miglior tempo per Martin - Márquez cade

Prima della prima sessione di prove a Phillip Island, i giocatori erano curiosi di vedere quale equilibrio di potere si sarebbe rivelato nel GP d'Australia. Pecco Bagnaia, il ventiseienne campione del mondo, ha portato con sé un vantaggio di 18 punti e la sua 17a vittoria in MotoGP Down Under. Maverick Viñales (Aprilia Racing) ha mancato la vittoria a Mandalika per soli 0,3 secondi, ma il suo ultimo successo in MotoGP risale a 50 Gran Premi fa. Un altro sguardo alle statistiche: Alex Márquez è al suo 200° GP. La Ducati non vince a Phillip Island dal 2010 con Casey Stoner e da allora ha conquistato solo quattro podi su questo pittoresco circuito.

Dopo dieci minuti sul circuito di Phillip Island (4,448 km di lunghezza, cinque curve a destra, sette a sinistra, rettilineo di partenza e arrivo lungo 900 metri, media: circa 180 km/h), Jorge Martin era al primo posto con 1;19.882 min davanti a Zarco (+ 0,429 sec). Marc Márquez è caduto di nuovo sulla ruota anteriore in fase di scalata della prima marcia alla curva 10 di Lukey Heights. Già a Mandalika non aveva capito perché avesse perso il controllo della ruota anteriore.

Marc Márquez ha saltato tre Gran Premi più altre due gare domenica (Sachsenring e Assen); questo è stato il suo 23° incidente quest'anno, quindi ha una media di due cadute per weekend. In totale, il duo Repsol Honda ha già registrato 43 cadute quest'anno! Senza contare le cadute durante i test...

Dopo 15 dei 45 minuti la classifica era la seguente: 1° Martin 1:29.882 min. 2° Binder, + 0,403 sec. 3° Zarco, + 0,429. 4° Alex Márquez. 5. Bezzecchi. 6. Viñales. 7. Bastianini. 8. Bagnaia. 9. Marc Márquez, + 0,732. 10. Pol Espargaró, + 0,793. 11. Miller. 12. Aleix Espargaró.

Maverick Viñales si è poi portato in seconda posizione con 1:30.093 min, mentre il vincitore dello scorso anno Alex Rins è caduto con la Honda LCR alla curva "Siberia".

Per inciso, Michelin ha portato in Australia solo pneumatici asimmetrici per il posteriore e l'anteriore, Soft e Hard al posteriore, ma la Hard era la Medium qui l'anno scorso, mentre ora vengono fornite solo due mescole per il posteriore invece di tre. "La differenza di mescola tra destra e sinistra è maggiore qui che su qualsiasi altro circuito. A sinistra la gomma deve essere molto dura, mentre a destra deve essere molto morbida", ha spiegato Piero Taramasso di Michelin. Nelle FP3, la mescola media dello scorso anno è stata utilizzata quasi esclusivamente al posteriore.

Dopo 30 minuti Martin era ancora in testa davanti a Viñales, ma Augusto Fernández del team GASGAS-Tech3 era salito al 3° posto, a soli 0,387 secondi da Martin. 4° Binder. 5° Zarco.

A 13 minuti dalla bandiera a scacchi, Maverick Viñales si è portato in seconda posizione con 1:29.777 min. Augusto Fernández si è nuovamente piazzato al secondo posto, a soli 0,059 secondi di distanza. Ma poi Martin ha contrattaccato con un forte 1:29.266 - Augusto Fernández è ora in ritardo di 0,511 secondi! 3° Viñales. E Martin si è migliorato fino a 1'29.039".

Risultato MotoGP FP1, Phillip Island, 20.10.

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293