Phillip Island: Melhor tempo para Martin - Márquez despista-se

Na primeira sessão de treinos livres de 45 minutos em Phillip Island, o segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin, ditou o ritmo nas primeiras temperaturas do verão.

Antes da primeira sessão de treinos em Phillip Island, os jogadores estavam curiosos para ver que equilíbrio de forças seria revelado no GP da Austrália. Pecco Bagnaia, o campeão do mundo de 26 anos, trouxe consigo uma vantagem de 18 pontos e a sua 17ª vitória no MotoGP. Maverick Viñales (Aprilia Racing) perdeu a vitória em Mandalika por apenas 0,3 segundos, mas o seu último triunfo no MotoGP foi há 50 Grandes Prémios. Outro olhar sobre as estatísticas: Alex Márquez faz a sua 200ª participação num GP. E a Ducati não vence em Phillip Island desde 2010 com Casey Stoner e só registou quatro pódios neste pitoresco circuito desde então.

Após dez minutos no circuito de Phillip Island (4,448 km de extensão, cinco curvas à direita, sete curvas à esquerda, reta de partida e chegada com 900 metros de comprimento, média: cerca de 180 km/h), Jorge Martin estava em primeiro lugar com 1:19,882 min à frente de Zarco (+ 0,429 seg). Marc Márquez caiu novamente sobre a roda dianteira ao reduzir para a primeira velocidade em Lukey Heights na Curva 10. Já em Mandalika não percebeu porque perdeu o controlo da roda dianteira.

Marc Márquez já falhou três Grandes Prémios e mais duas corridas no domingo (Sachsenring e Assen). Este foi o seu 23º acidente este ano, pelo que tem uma média de dois acidentes por fim de semana. No total, a dupla da Repsol Honda já registou 43 quedas este ano! E isto sem contar com as quedas durante os testes...

Após 15 dos 45 minutos, a classificação era a seguinte: 1º Martin 1:29.882 min. 2º Binder, + 0.403 seg. 3º Zarco, + 0.429. 4º Alex Márquez. 5º Bezzecchi. 6º Viñales. 7º Bastianini. 8º Bagnaia. 9º Marc Márquez, + 0,732. 10º Pol Espargaró, + 0,793. 11º Miller. 12º Aleix Espargaró.

Maverick Viñales subiu ao segundo lugar com 1:30.093 min, enquanto o vencedor do ano passado, Alex Rins, se despistou com a LCR Honda na curva "Siberia".

A propósito, a Michelin só trouxe pneus assimétricos para a Austrália para a traseira e a frente, macios e duros na traseira, mas o duro era o médio aqui no ano passado, mas agora apenas dois compostos são fornecidos para a traseira em vez de três. "a diferença entre os compostos à esquerda e à direita é maior aqui do que em qualquer outro circuito. À esquerda, a borracha tem de ser muito dura, enquanto à direita tem de ser muito macia", explicou Piero Taramasso, da Michelin. No FP3, o composto médio do ano passado foi utilizado quase exclusivamente na traseira.

Ao fim de 30 minutos, Martin continuava a liderar à frente de Viñales, mas Augusto Fernández, da equipa GASGAS-Tech3, tinha subido para o 3º lugar, a apenas 0,387 segundos de Martin. 4º Binder. 5º Zarco.

A 13 minutos da bandeira axadrezada, Maverick Viñales passou para o segundo lugar com 1:29.777 min. Augusto Fernández manteve-se em segundo lugar, apenas 0,059 seg. atrás. Mas depois Martin contra-atacou com 1:29,266 min. - Augusto Fernández está agora a 0,511 seg. de distância! 3º Viñales. E Martin melhorou para 1'29.039".

Resultado MotoGP FP1, Phillip Island, 20.10.

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293