Phillip Island : KTM double en tête, Bagnaia en Q1

Le meilleur temps du vendredi au GP d'Australie a été réalisé par le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder, devant Jack Miller et Maverick Viñales. Marc Márquez a chuté une nouvelle fois et Pecco Bagnaia a manqué l'accès direct à la Q2.

Après le premier quart d'heure de la séance de 60 minutes, le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder était en tête du classement avec un chrono de 1'29.365 devant Marco Bezzecchi (+0.286 sec) et Jack Miller (+0.293). Mais le meilleur temps de la matinée n'était pas encore atteint : à l'issue de la FP1, le prétendant au titre Jorge Martin du team Prima Pramac avait déjà réalisé un chrono de 1'29.039, mais il était le seul de la première séance à utiliser un pneu arrière soft frais, même si les temps de la matinée ne jouent aucun rôle dans la lutte pour l'accès direct à la Q2.

Après 20 minutes d'essais chronométrés vendredi après-midi, Marc Márquez a une nouvelle fois chuté par l'avant au virage 10, comme en FP1 ! Il a ainsi porté à 24 le nombre de crashs de sa dernière saison chez Repsol Honda lors de son cinquième et avant-dernier Grand Prix, alors qu'il a manqué trois week-ends de course et deux courses principales pour cause de blessure.

Alors qu'il restait 22 minutes au chrono, le pilote Gresini-Ducati Fabio Di Giannantonio (toujours en pneus arrière medium) a brièvement pris la tête de la feuille de temps avec un chrono de 1:29,359 min. Le Romain a toutefois été immédiatement délogé par son collègue de marque Johann Zarco. Le routinier de Pramac a réalisé 1:29,266 min avec le pneu arrière tendre.

Peu avant le dernier quart d'heure, la chasse au temps a été lancée pour les dix places en Q2 : Aleix Espargaró a ouvert le bal avec le premier temps de 1:28 du week-end, mais son coéquipier chez Aprilia, Maverick Viñales, a été plus rapide peu après avec un 1:28,649 min.

Le temps de référence est ensuite venu de Martin avec un 1:28,299 min, dans son sillage Marc Márquez s'est également hissé, du moins temporairement, dans le top 10. Zarco a entre-temps assuré le doublé Pramac. Binder était troisième à dix minutes de la fin, tandis que le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia ne figurait pas dans les places de Q2.

Le pilote officiel Ducati était donc contraint de se classer 14e pour le dernier run, ce qui en faisait le cheval de bataille privilégié du duo Repsol-Honda Mir et Márquez, mais Martin s'accrochait également à la roue arrière de son rival en titre. Pecco a tenté de se débarrasser de ses poursuivants, mais en vain - et son premier tour rapide n'a donc pas apporté d'amélioration. La tentative suivante ne lui a permis d'obtenir que la 11e place et il a dû interrompre son dernier tour !

Indépendamment de ce jeu, c'est Viñales qui a pris la tête de la feuille de temps, mais c'est l'as Red Bull-KTM Brad Binder qui a signé le meilleur temps de la journée en 1'27.943 ! Miller, deuxième, a permis à l'équipe autrichienne de réaliser un doublé dans sa course australienne.

Martin s'est maintenu à la quatrième place sans amélioration finale, tandis que le pilote GASGAS-Tech3 Pol Espargaró a surpris en se classant cinquième. Le coéquipier de ce dernier, Augusto Fernández, a manqué la Q2 après une FP1 solide et s'est retrouvé sur le chemin de Fabio Quartararo en fin de journée. La star Yamaha, 17e, devra faire le détour par la Q1 samedi, tout comme Bagnaia. Ils y rencontreront notamment Marc Márquez (16e).

Résultat MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Résultat Moto2, Phillip Island, temps combinés après FP2 (20.10.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,732