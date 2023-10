Phillip Island: doppio vantaggio KTM, Bagnaia in Q1

Dopo il primo quarto d'ora della sessione di prove di 60 minuti, il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder guidava la classifica con un 1:29.365 min davanti a Marco Bezzecchi (+ 0,286 sec) e Jack Miller (+ 0,293). Al termine delle FP1, il contendente al titolo Jorge Martin del team Prima Pramac aveva già fatto segnare un 1'29.039 " - ma è stato l'unico pilota della prima sessione a farlo con una gomma posteriore morbida fresca, anche se i tempi del mattino non hanno alcun ruolo nella lotta per l'accesso diretto alla Q2.

Dopo 20 minuti di prove cronometrate il venerdì pomeriggio, Marc Márquez è caduto ancora una volta dall'anteriore alla curva 10, come aveva fatto nelle FP1! Questo ha allungato il suo record di cadute nella sua ultima stagione Repsol Honda a 24 al quintultimo Gran Premio, anche se ha saltato tre weekend di gara e due gare principali a causa di un infortunio.

A 22 minuti dalla fine, il pilota Gresini-Ducati Fabio Di Giannantonio (ancora con gomme posteriori medie) ha conquistato brevemente la vetta della classifica dei tempi con un 1'29.359min. Ma il romano è stato subito spodestato dal suo collega di marca Johann Zarco. Il pilota Pramac ha fatto segnare un 1'29.266" con la gomma posteriore morbida.

Poco prima dell'ultimo quarto d'ora, è iniziata la vera e propria caccia ai dieci biglietti per la Q2 in palio: Aleix Espargaró ha dato il via alle danze con il primo tempo di 1'28" del weekend, ma il suo compagno di squadra dell'Aprilia Maverick Viñales è stato più veloce poco dopo con un 1'28.649".

Martin ha poi fatto segnare il miglior tempo con un 1'28.299, con Marc Márquez che lo ha seguito, almeno temporaneamente, nella top 10. Nel frattempo Zarco ha fatto doppietta con Pramac. Binder era terzo a dieci minuti dalla fine, mentre il leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia non si trovava nelle Q2.

Il pilota della Ducati era quindi sotto pressione per l'ultima manche in 14° posizione e quindi il cavallo da tiro preferito per il duo Repsol Honda Mir e Márquez, ma anche Martin si è aggrappato alla ruota posteriore del suo rivale per il titolo. Pecco ha cercato di liberarsi degli inseguitori, ma invano, e il suo primo giro veloce non ha portato alcun miglioramento. Il tentativo successivo è stato sufficiente solo per l'11° posto e ha dovuto abbandonare l'ultimo giro!

A prescindere dai giochi, Viñales ha conquistato il primo posto nella classifica dei tempi, ma è stato l'asso della Red Bull KTM Brad Binder a far segnare il tempo più veloce della giornata con un 1'27.943! Miller ha ottenuto una doppia vittoria per gli austriaci con il secondo posto nella sua gara australiana.

Martin ha mantenuto il quarto posto anche senza un miglioramento finale, con il pilota GASGAS-Tech3 Pol Espargaró sorprendente in quinta posizione. Il compagno di squadra di quest'ultimo, Augusto Fernández, ha mancato l'accesso alla Q2 dopo un'ottima FP1 e ha ostacolato Fabio Quartararo a fine giornata. La stella della Yamaha, al 17° posto, dovrà prendere la deviazione dalla Q1 sabato, proprio come Bagnaia. Lì incontrerà, tra gli altri, Marc Márquez (16°).

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Brad Binder, KTM, 1'27.943".

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22° Marini, Ducati, + 2.293

Risultato Moto2, Phillip Island, tempi combinati dopo le FP2 (20.10.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2° Canet, Kalex, + 0,138 sec.

3° Acosta, Kalex, + 0,455

4° Dixon, Kalex, + 0,550

5° Gonzalez, Kalex, + 0,632

6° Roberts, Kalex, + 0,787

7° Chantra, Kalex, + 0,902

8° Garcia, Kalex, + 0,924

9° Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10° Lowes, Kalex, + 1,026

11° Guevara, Kalex, + 1,148

12° Arbolino, Kalex, + 1,201

13° Ramirez, Kalex, + 1.245

14° Bendsneyder, Kalex, + 1.317

15° Darryn Binder, Kalex, + 1.362



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1.732