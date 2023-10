Phillip Island: KTM com dupla liderança, Bagnaia na Q1

Após o primeiro quarto de hora da sessão de treinos de 60 minutos, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, liderava a classificação com 1:29,365 min, à frente de Marco Bezzecchi (+ 0,286 seg.) e Jack Miller (+ 0,293). No final do FP1, o candidato ao título Jorge Martin, da equipa Prima Pramac, já tinha marcado 1'29.039 ", mas foi o único piloto da primeira sessão a fazê-lo com um pneu traseiro macio novo, embora os tempos da manhã não desempenhem qualquer papel na luta pela entrada direta na Q2.

Após 20 minutos de treinos cronometrados na tarde de sexta-feira, Marc Márquez caiu de frente na curva 10 mais uma vez, como tinha feito no FP1! Isto aumentou o seu recorde de acidentes na sua última época na Repsol Honda para 24 no quinto último Grande Prémio, apesar de ter falhado três fins-de-semana de corridas e duas corridas principais devido a lesão.

A 22 minutos do fim, o piloto da Gresini-Ducati, Fabio Di Giannantonio (ainda com pneus médios traseiros), assumiu brevemente a liderança da tabela de tempos com 1m29,359s. Mas o romano foi imediatamente ultrapassado pelo seu colega de marca Johann Zarco. O piloto da Pramac marcou 1m29,266s com o pneu traseiro macio.

Pouco antes do último quarto de hora, começou a verdadeira perseguição aos dez bilhetes para a Q2 que estavam em disputa: Aleix Espargaró deu o pontapé de saída com o primeiro tempo de 1m28s do fim de semana, mas o seu companheiro de equipa da Aprilia, Maverick Viñales, foi mais rápido pouco depois com 1m28,649s.

Martin estabeleceu então o tempo mais rápido com 1m28,299s, com Marc Márquez a seguir-lhe, pelo menos temporariamente, no top 10. Zarco conseguiu entretanto uma dupla liderança da Pramac. Binder estava em terceiro lugar a dez minutos do final, enquanto o líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, não se encontrava nos lugares da Q2.

O piloto de fábrica da Ducati estava assim sob pressão para a última corrida em 14º lugar e, portanto, o cavalo de tração preferido da dupla da Repsol Honda, Mir e Márquez, mas Martin também se agarrou à roda traseira do seu rival pelo título. Pecco tentou livrar-se dos perseguidores, mas em vão - e a sua primeira volta rápida não trouxe qualquer melhoria como resultado. A tentativa seguinte foi apenas suficiente para o 11º lugar e ele teve de abandonar a última volta!

Independentemente dos jogos, Viñales ficou com o primeiro lugar na tabela de tempos, mas foi o ás da Red Bull KTM Brad Binder que estabeleceu o melhor tempo do dia com 1'27.943! Miller conseguiu um duplo triunfo para os austríacos com o segundo lugar na sua corrida caseira na Austrália.

Martin manteve-se em quarto mesmo sem uma melhoria final, com o piloto da GASGAS-Tech3 Pol Espargaró a surpreender em quinto. O companheiro de equipa deste último, Augusto Fernández, não conseguiu avançar para a Q2 depois de um forte FP1 e também ficou no caminho de Fabio Quartararo no final do dia. A estrela da Yamaha, em 17º lugar, terá de se desviar pela Q1 no sábado, tal como Bagnaia. Aí vão encontrar Marc Márquez (16º), entre outros.

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1'27.943".

2º Miller, KTM, + 0,148 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22º Marini, Ducati, + 2,293

Resultado Moto2, Phillip Island, tempos combinados após FP2 (20.10.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2º Canet, Kalex, + 0,138 seg.

3º Acosta, Kalex, + 0,455

4º Dixon, Kalex, + 0,550

5º Gonzalez, Kalex, + 0,632

6º Roberts, Kalex, + 0,787

7º Chantra, Kalex, + 0,902

8º Garcia, Kalex, + 0,924

9º Lopez, Boscoscuro, + 1.005

10º Lowes, Kalex, + 1,026

11º Guevara, Kalex, + 1,148

12º Arbolino, Kalex, + 1,201

13º Ramirez, Kalex, + 1,245

14º Bendsneyder, Kalex, + 1.317

15º Darryn Binder, Kalex, + 1.362



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1.732