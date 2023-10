Phillip Island: corrida de MotoGP antecipada para sábado



por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Gold & Goose

Os responsáveis reagiram à previsão de mau tempo com fortes rajadas de vento no domingo: a corrida de GP da categoria rainha em toda a distância terá lugar no sábado e o sprint no domingo.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.