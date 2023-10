Binder y Miller: "La KTM funciona de maravilla".

Había júbilo en el box de Red Bull-KTM tras la sesión clasificatoria del viernes en Phillip Island: por primera vez desde la entrada en MotoGP en 2017, Brad Binder y el héroe local Jack Miller son dos pilotos de KTM en las dos primeras posiciones.

"Sí, hoy ha sido realmente un buen día", se presentaba Brad Binder muy animado. "Ya en la primera salida de la FP1 por la mañana, la moto funcionó de manera excelente. Y cuando montamos neumáticos frescos por la tarde, todo iba muy bien. Lo más importante es que nos hemos metido directamente en la Q2, que siempre es la principal tarea para el viernes. Ahora haremos un buen esfuerzo en la Q2 y luego veremos dónde acabamos...".

Los pilotos se quejaron de los baches de la rápida curva de meta que da acceso a la recta de 900 metros. "Esta parte está un poco bacheada, pero las condiciones son las mismas para todos los pilotos. No está tan mal", aseguró el sudafricano de 28 años.

Jack Miller ha seguido de cerca a su compañero de equipo Binder. "Un gran día", se congratulaba el australiano. "No te puedes quejar cuando puedes tener un día de entrenamientos en Phillip Island con estas temperaturas veraniegas. Es mucho mejor que las fuertes borrascas o un neumático congelado entrando en la curva 4".

"La moto ha funcionado hoy a la perfección", ha añadido Miller. "Hemos mejorado la moto de salida en salida y al final he podido marcar un tiempo impecable. Y como ha dicho Brad, lo más importante, ya hemos pasado a la Q2".

¿Por qué la KTM funciona tan bien en esta pista? "Porque Brad y yo la pilotamos", rió Miller, cuatro veces ganador de MotoGP (con Honda y Ducati).

Brad Binder se esforzó un poco más en su explicación. "Estaba un poco preocupado cuando llegué aquí", describió. "Porque el año pasado tuvimos muchos problemas aquí. Pero hoy he notado ya en la primera vuelta que estamos en una liga diferente aquí en comparación con 2022. Sí, la moto funciona magníficamente".

Jack Miller coincidió: "El agarre trasero que hemos encontrado en los dos últimos Grandes Premios nos está ayudando mucho aquí. Y lo llevo diciendo todo el año: en los cambios de dirección a alta velocidad, la KTM es muy competitiva. La moto es muy ágil, se puede mantener bien la línea de carrera, todo ello compensa aquí. Cruzo los dedos para que llevemos este ímpetu a los dos próximos días aquí y luego a los siguientes eventos."

¿Qué han dicho los pilotos de KTM sobre el nuevo calendario con el sprint el domingo y las carreras de distancia completa el sábado? ¿Podrían los ases de KTM sumar muchos puntos mañana como resultado? Miller, noveno en el Campeonato del Mundo: "Estoy abajo en la general del Campeonato del Mundo, los puntos no son tan importantes para mí. No puedo hacer mucho más en el Campeonato del Mundo. Pero para Brad puede ser una ventaja. Pero no importa si el Gran Premio es el domingo o el sábado, aquí podemos luchar con los demás. Ahora tenemos menos preparación para la carrera principal. Pero eso no es nada nuevo en mí, no he estado perfectamente preparado muchas veces este año..."

"No creo que adelantarlo cambie los resultados", dijo Binder. "Tenemos que dar muchas vueltas en la carrera de mañana, 27 en total. Sólo a mitad de carrera podremos evaluar mejor cómo será al final".