Binder et Miller : "La KTM fonctionne très bien".

Brad Binder et Jack Miller ont époustouflé les Gehner vendredi lors du GP d'Australie en se classant respectivement 1er et 2ème. Ils se sont ensuite montrés de bonne humeur et confiants dans leur capacité à...

Après la séance d'essais chronométrés du vendredi à Phillip Island, c'était la joie dans le box Red Bull-KTM : pour la première fois depuis les débuts du MotoGP en 2017, deux pilotes KTM, Brad Binder et le héros local Jack Miller, occupent les deux premières places.

"Oui, c'était vraiment une bonne journée aujourd'hui", a déclaré Brad Binder de bonne humeur. "Dès la première sortie en FP1 le matin, la moto a parfaitement fonctionné. Et lorsque nous avons monté des pneus neufs dans l'après-midi, tout s'est très bien passé. Le plus important est que nous soyons allés directement en Q2, ce qui est toujours la tâche principale pour le vendredi. Maintenant, nous allons faire un bon effort en Q2 et nous verrons où nous finirons...".

Les pilotes se sont plaints des bosses dans le virage rapide de l'arrivée, qui mène à la ligne droite de 900 mètres. "Ce passage donne l'impression d'être un peu bosselé, mais les conditions sont les mêmes pour tous les pilotes. Ce n'est pas trop grave", a assuré le Sud-Africain de 28 ans.

Jack Miller est resté sur les talons de son coéquipier Binder de justesse. "Une journée formidable", s'est réjoui l'Australien. "Il ne faut pas se plaindre quand on peut faire une journée d'entraînement à Phillip Island avec des températures aussi estivales. C'est bien mieux que de violentes rafales de vent ou un pneu gelé à l'entrée du virage 4".

"La moto a parfaitement fonctionné aujourd'hui", a ajouté Miller. "Nous avons amélioré la moto d'une sortie à l'autre et j'ai fini par signer un temps au tour impeccable. Et comme l'a dit Brad, le plus important est que nous avons déjà réussi à nous qualifier pour la Q2".

Pourquoi la KTM fonctionne-t-elle si bien sur ce circuit ? "Parce que Brad et moi la conduisons", a répondu en riant Miller, le quadruple vainqueur du MotoGP (sur Honda et Ducati).

Brad Binder a fait un peu plus d'efforts dans son explication. "J'étais un peu inquiet en arrivant ici", a-t-il décrit. "Parce que l'année dernière, nous avons vraiment eu du mal ici. Mais aujourd'hui, dès le premier tour, j'ai remarqué que nous étions dans une autre ligue ici par rapport à 2022. Oui, la moto fonctionne à merveille".

Jack Miller a abondé dans ce sens : "L'adhérence de la roue arrière que nous avons trouvée lors des deux derniers Grand Prix est vraiment utile ici. Et comme je l'ai dit toute l'année, la KTM est très compétitive dans les changements de direction à haute vitesse. La moto est très agile, on peut bien garder la ligne idéale, tout cela est payant ici. Je croise les doigts pour que nous prenions cet élan pour les deux prochains jours ici et ensuite pour les prochains événements".

Qu'ont pensé les pilotes KTM du nouveau calendrier avec le sprint le dimanche et la course de distance complète le samedi ? Cela pourrait-il permettre aux as de KTM de marquer beaucoup de points demain ? Miller, neuvième au championnat du monde : "Je suis globalement distancé au championnat du monde, les points ne sont pas très importants pour moi. Je ne peux plus faire grand-chose au championnat du monde. Mais pour Brad, cela peut être un avantage. Mais peu importe que le Grand Prix ait lieu le dimanche ou le samedi, nous pouvons définitivement nous battre avec les autres garçons ici. Nous avons maintenant moins de préparation pour la course principale. Mais ce n'est pas nouveau pour moi, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas être parfaitement préparé cette année..."

"Je ne pense pas que le fait d'avancer la course changera quoi que ce soit aux résultats", a déclaré Binder. "Nous devons faire beaucoup de tours demain en course - 27 au total. Ce n'est qu'à mi-parcours que nous pourrons mieux évaluer ce que sera le résultat final".