Binder e Miller: "La KTM funziona benissimo".

C'era giubilo nel box Red Bull-KTM dopo la sessione di qualifiche di venerdì a Phillip Island: per la prima volta dall'ingresso in MotoGP nel 2017, Brad Binder e l'eroe locale Jack Miller sono due piloti KTM nelle prime due posizioni.

"Sì, oggi è stata davvero una bella giornata", si è presentato Brad Binder di buon umore. "Già alla prima uscita nelle FP1 del mattino, la moto ha funzionato in modo eccellente. E quando abbiamo montato le gomme fresche nel pomeriggio, le sensazioni erano davvero buone. La cosa più importante è che siamo entrati subito in Q2, che è sempre il compito principale del venerdì. Ora faremo un buon lavoro in Q2 e poi vedremo dove finiremo...".

I piloti si sono lamentati delle asperità della curva finale veloce che porta al rettilineo di 900 metri. "Questa parte è un po' sconnessa, ma le condizioni sono le stesse per tutti i piloti. Non è male", ha assicurato il 28enne sudafricano.

Jack Miller è rimasto alle calcagna del suo compagno di squadra Binder. "Una giornata fantastica", ha commentato soddisfatto l'australiano. "Non ci si può lamentare quando si può fare una giornata di prove a Phillip Island con temperature così estive. È molto meglio di un forte temporale o di una gomma ghiacciata alla curva 4".

"La moto ha funzionato perfettamente oggi", ha aggiunto Miller. "Abbiamo migliorato la moto da un'uscita all'altra e alla fine sono riuscito a fare un tempo sul giro impeccabile. E come ha detto Brad, la cosa più importante è che siamo già entrati in Q2".

Perché la KTM funziona così bene su questa pista? "Perché la guidiamo io e Brad", ha detto ridendo Miller, quattro volte vincitore della MotoGP (con Honda e Ducati).

Brad Binder si è impegnato un po' di più nella sua spiegazione. "Ero un po' preoccupato quando sono arrivato qui", ha detto. "Perché l'anno scorso qui abbiamo fatto davvero fatica. Ma oggi ho notato già al primo giro che qui siamo in un campionato diverso rispetto al 2022. Sì, la moto funziona benissimo".

Jack Miller è d'accordo: "Il grip posteriore che abbiamo trovato negli ultimi due Gran Premi è davvero utile qui. E lo dico da tutto l'anno: nei cambi di direzione ad alta velocità, la KTM è molto competitiva. La moto è molto agile, si riesce a mantenere bene la traiettoria di gara, e tutto questo si paga qui. Incrocio le dita per portare questo slancio nei prossimi due giorni qui e poi nei prossimi eventi".

Cosa ne pensano i piloti KTM del nuovo programma con le gare sprint la domenica e le gare full distance il sabato? Gli assi della KTM potrebbero ottenere molti punti domani come risultato? Miller, nono nel Campionato del Mondo: "Sono in svantaggio nella classifica generale del Campionato del Mondo, i punti non sono così importanti per me. Non posso fare molto di più nel Campionato del Mondo. Ma per Brad può essere un vantaggio. Ma non importa se il Gran Premio è domenica o sabato, qui possiamo sicuramente lottare con gli altri ragazzi. Ora abbiamo meno preparazione per la gara principale. Ma non è una novità per me, quest'anno non sono stato preparato alla perfezione molte volte...".

"Non credo che anticipare la gara cambierà i risultati", ha detto Binder. "Domani dovremo fare molti giri in gara, 27 in totale, e solo a metà gara potremo valutare meglio come sarà la situazione alla fine".