Binder e Miller: "A KTM funciona muito bem".

Houve júbilo nas boxes da Red Bull-KTM após a sessão de qualificação de sexta-feira em Phillip Island: pela primeira vez desde a entrada no MotoGP em 2017, Brad Binder e o herói local Jack Miller são dois pilotos KTM nas duas primeiras posições.

"Sim, foi realmente um bom dia hoje", Brad Binder apresentou-se em alto astral. "Já na primeira saída do FP1 de manhã, a mota funcionou de forma excelente. E quando montámos pneus novos à tarde, tudo correu muito bem. Mais importante ainda, entrámos diretamente na Q2, que é sempre a principal tarefa para sexta-feira. Agora vamos fazer um bom esforço na Q2 e depois veremos onde acabamos..."

Os pilotos queixaram-se dos solavancos na curva de chegada rápida que conduz à reta dos 900 metros. "Esta parte é um pouco acidentada, mas as condições são as mesmas para todos os pilotos. Não é muito mau", garantiu o sul-africano de 28 anos.

Jack Miller manteve-se no encalço do seu colega de equipa Binder. "Um grande dia", congratulou-se o australiano. "Não nos podemos queixar quando podemos ter um dia de treinos em Phillip Island com estas temperaturas de verão. É muito melhor do que fortes tempestades ou um pneu congelado a entrar na Curva 4."

"A moto funcionou na perfeição hoje," acrescentou Miller. "Melhorámos a moto de saída em saída e no final consegui fazer uma volta perfeita. E, tal como o Brad disse, o mais importante é que já passámos à Q2."

Porque é que a KTM funciona tão bem nesta pista? "Porque eu e o Brad andamos nela," riu-se Miller, quatro vezes vencedor do MotoGP (na Honda e na Ducati).

Brad Binder esforçou-se um pouco mais na sua explicação. "Estava um pouco preocupado quando cheguei aqui", descreveu. "Porque no ano passado tivemos muitas dificuldades aqui. Mas hoje notei logo na primeira volta que estamos numa liga diferente em comparação com 2022. Sim, a moto está a funcionar magnificamente".

Jack Miller concordou: "A aderência traseira que encontrámos nos últimos dois Grandes Prémios está a ajudar muito aqui. E tenho dito o ano todo: nas mudanças de direção a alta velocidade, a KTM é muito competitiva. A moto é muito ágil, consegue-se manter bem a linha de corrida e tudo isto compensa aqui. Estou a fazer figas para que consigamos levar esta dinâmica para os próximos dois dias aqui e depois para os próximos eventos."

O que disseram os pilotos da KTM sobre o novo calendário com o sprint no domingo e as corridas de distância completa no sábado? Poderão os ases da KTM marcar muitos pontos amanhã como resultado? Miller, nono classificado do Campeonato do Mundo: "Estou em baixo na classificação geral do Campeonato do Mundo, os pontos não são assim tão importantes para mim. Não posso fazer muito mais no Campeonato do Mundo. Mas para o Brad pode ser uma vantagem. Mas não importa se o Grande Prémio é no Domingo ou no Sábado, podemos definitivamente lutar com os outros pilotos aqui. Agora temos menos preparação para a corrida principal. Mas isso não é novidade para mim, não estive perfeitamente preparado muitas vezes este ano..."

"Não creio que a antecipação da corrida vá alterar os resultados", disse Binder. "Temos de fazer muitas voltas na corrida de amanhã - 27 no total. Só a meio da corrida é que poderemos avaliar melhor como será no final."