Jorge Martín (Ducati/4º): "¡Me siento súper fuerte!"

El as del Pramac-Ducati Jorge Martín no mostró signos de la avería de la Mandalika en el primer día de entrenamientos de MotoGP en Australia y enseguida encontró su antigua fuerza.

El primer día de entrenamientos en Phillip Island no sólo trajo emoción en la pista. También se tomaron decisiones sorprendentes fuera de la pista. Debido a las malas previsiones para el domingo, la carrera principal se disputará ahora también el sábado y, en caso necesario, se prescindirá del sprint.

La estrella del Pramac-Ducati Jorge Martín fue el piloto más rápido el viernes por la mañana y terminó el día en la cuarta posición. El Campeón del Mundo y rival en el Campeonato del Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia tendrá que abrirse paso en la Q1 con la Ducati oficial, como ya hizo el sábado en Mandalika.

"Me siento súper fuerte. Por la mañana he sido muy competitivo enseguida. Con el neumático medio usado he sido el más rápido del grupo", ha relatado Martín con mucha confianza. "También di muchas vueltas con el neumático blando trasero. Luego fui aún más rápido con el neumático medio usado.

más rápido".

Martin se enfrenta así casi a un problema de lujo: "Será difícil decidir qué neumático trasero llevar. Después he rodado mucho tiempo con el neumático medio y aún así he marcado tiempos de 1:29; también he rodado 27 vueltas con el neumático delantero."

El madrileño lo tiene claro: "Salir desde muy adelante será superimportante. El fin de semana de Indonesia no importa... Después de un fin de semana difícil, también puedes volver a ser rápido en el siguiente circuito, y lo fuimos. Tenía confianza en que aquí también seríamos fuertes".

"Sin embargo, tengo algunos problemas para adelantar, por ejemplo en las curvas 4 y 10, así que quiero mejorar ahí. Venga lo que venga: Estoy listo para la carrera; soy incluso más rápido que en 2022".

A continuación, Martin señaló: "Este año hay muchos baches. Está en la curva 2, 4, 8 y en la curva de meta. Quizá haya que hacer algo ahí para 2024. Pero no debemos pensar en ello, es lo mismo para todos los pilotos. Tenemos que entender la pista".

En caso de fuertes vientos, ¿renunciará Martin a algunos alerones en la Desmosedici? "De momento no creo que cambiemos. Quizá haya cambios en la puesta a punto. Últimamente siempre he pilotado con la misma montura, así que también creo que seguiremos con ella ahora."