Jorge Martin (Ducati/4e) : "Je me sens super fort !"

L'as Pramac-Ducati Jorge Martin n'a rien laissé paraître de son échec à Mandalika lors de la première journée d'entraînement du MotoGP en Australie et a immédiatement retrouvé sa force d'antan.

La première journée d'entraînement à Phillip Island n'a pas seulement apporté du suspense sur la piste. Des décisions surprenantes ont également été prises en dehors de la piste. Ainsi, en raison des mauvaises prévisions pour le dimanche, la course principale devrait désormais se dérouler le samedi - en cas de nécessité, il faudra renoncer au sprint.

La star Pramac-Ducati Jorge Martin a été le pilote le plus rapide du peloton vendredi matin et a terminé la journée en quatrième position. Le champion du monde et rival au championnat, Francesco "Pecco" Bagnaia, doit se battre avec la Ducati d'usine pour passer la Q1, comme il l'a fait à Mandalika samedi.

"Je me sens super fort. En début de journée, j'ai tout de suite été très compétitif. Avec le pneu médium usagé, j'étais le plus rapide du peloton", a rapporté Martin, très confiant. "J'ai aussi fait de nombreux tours avec le pneu arrière tendre. Ensuite, j'étais encore plus rapide avec le pneu medium usagé.

plus rapide".

Martin est donc presque confronté à un problème de luxe : "Il sera difficile de décider quel pneu arrière nous allons utiliser. J'ai ensuite roulé longtemps avec le pneu médium et j'y ai encore réalisé des temps de 1:29 - j'ai également bouclé 27 tours avec le pneu avant".

Le Madrilène sait que "partir loin devant sera super important. Le week-end indonésien ne fait rien... Après un week-end difficile, on peut aussi être rapide sur la piste suivante - et nous l'avons été. J'avais confiance dans le fait que nous serions forts ici aussi".

"J'ai toutefois quelques problèmes pour dépasser - par exemple dans les virages 4 et 10, où je veux m'améliorer. Quoi qu'il arrive : Je suis prêt pour la course ; je suis même plus rapide qu'en 2022".

Ensuite, Martin a encore fait remarquer : "Il y a beaucoup de bosses cette année. Il y en a dans les virages 2, 4, 8 et dans le virage d'arrivée. Il faudra peut-être y faire quelque chose pour 2024. Mais nous ne devons pas y penser, c'est la même chose pour tous les pilotes. Nous devons comprendre la piste".

S'il y a un vent fort, Martin renoncera-t-il à certains ailerons sur la Desmosedici ? "Pour l'instant, je ne pense pas que nous changerons. Il y aura peut-être des changements dans le set-up. J'ai toujours roulé avec le même cadre ces derniers temps - je pense donc que nous allons nous en tenir là pour le moment".