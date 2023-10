Jorge Martin (Ducati/4°): "Mi sento fortissimo!".

L'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin non ha mostrato alcun segno di cedimento del Mandalika nel primo giorno di prove della MotoGP in Australia e ha ritrovato immediatamente la sua vecchia forza.

Il primo giorno di prove a Phillip Island non ha portato solo emozioni in pista. Anche fuori dalla pista sono state prese decisioni sorprendenti. A causa delle pessime previsioni per domenica, la gara principale si disputerà anche sabato e, se necessario, si rinuncerà alla volata.

La stella della Pramac-Ducati Jorge Martin è stato il pilota più veloce in campo venerdì mattina e ha poi concluso la giornata in P4. Il Campione del Mondo e rivale del Mondiale Francesco "Pecco" Bagnaia dovrà lottare per superare la Q1 in sella alla Ducati ufficiale, come ha fatto sabato a Mandalika.

"Mi sento fortissimo. Al mattino sono stato subito molto competitivo. Con la gomma media usata sono stato il più veloce del gruppo", ha dichiarato Martin con molta fiducia. "Ho fatto anche molti giri con il pneumatico posteriore morbido. Poi sono stato ancora più veloce con lo pneumatico medio usato.

più veloce".

Martin si trova quindi quasi di fronte a un problema di lusso: "Sarà difficile decidere quale pneumatico posteriore adottare. Poi ho girato a lungo con la gomma media e ho comunque fatto segnare un tempo di 1:29 sul giro - e ho fatto anche 27 giri con la gomma anteriore".

Il madrileno sa: "Partire da lontano sarà importantissimo. Il weekend indonesiano non ha importanza... Dopo un fine settimana difficile, si può essere di nuovo veloci sulla pista successiva - e lo siamo stati. Avevo fiducia che saremmo stati forti anche qui".

"Tuttavia, ho qualche problema nei sorpassi, ad esempio nelle curve 4 e 10, quindi voglio migliorare. Qualunque cosa accada, sono pronto per la gara: Sono pronto per la gara; sono ancora più veloce rispetto al 2022".

Martin ha poi osservato: "Quest'anno ci sono molte asperità. Si tratta delle curve 2, 4, 8 e della curva del traguardo. Forse bisognerà fare qualcosa per il 2024. Ma non dobbiamo pensarci, è lo stesso per tutti i piloti. Dobbiamo capire la pista".

In caso di vento forte, Martin rinuncerà a qualche ala della Desmosedici? "Per il momento non credo che cambieremo. Forse ci saranno dei cambiamenti nell'assetto. Ultimamente ho sempre guidato con lo stesso telaio, quindi penso che continueremo a farlo anche adesso".