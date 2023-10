Jorge Martin (Ducati/4º): "Sinto-me muito forte!"

O primeiro dia de treinos em Phillip Island não trouxe apenas emoção para a pista. Também foram tomadas decisões surpreendentes fora da pista. Devido às más previsões para domingo, a corrida principal será agora disputada também no sábado - se necessário, o sprint será dispensado.

A estrela da Pramac-Ducati, Jorge Martin, foi o piloto mais rápido do pelotão na manhã de sexta-feira e terminou o dia em P4. O Campeão do Mundo e rival do Campeonato do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia terá de lutar para passar a Q1 com a Ducati de fábrica, tal como fez em Mandalika no sábado.

"Sinto-me muito forte. De manhã fui muito competitivo logo de início. Com o pneu médio usado fui o mais rápido do pelotão," disse Martin com muita confiança. "Também fiz muitas voltas com o pneu traseiro macio. Depois fui ainda mais rápido com o pneu médio usado.

mais rápido".

Martin está assim quase a enfrentar um problema de luxo: "Vai ser difícil decidir qual o pneu traseiro a utilizar. Depois, conduzi durante muito tempo com o pneu médio e ainda fiz 1:29 - também fiz 27 voltas com o pneu dianteiro".

O madrileno sabe: "Começar de longe na frente será muito importante. O fim de semana na Indonésia não importa... Depois de um fim de semana difícil, é possível voltar a ser rápido na pista seguinte - e nós fomos. Estava confiante de que também seríamos fortes aqui".

"No entanto, tenho alguns problemas em ultrapassar - por exemplo, nas curvas 4 e 10, por isso quero melhorar nesse aspeto. Venha o que vier: Estou pronto para a corrida; estou ainda mais rápido do que em 2022."

Martin observou então: "Este ano há muitos solavancos. É na curva 2, 4, 8 e na curva de chegada. Talvez seja necessário fazer alguma coisa para 2024. Mas não devemos pensar nisso, é a mesma coisa para todos os pilotos. Temos de compreender a pista".

Se houver ventos fortes, será que Martin vai prescindir de algumas asas na Desmosedici? "De momento, acho que não vamos mudar. Talvez haja alterações na configuração. Ultimamente tenho andado sempre com o mesmo quadro, por isso também acho que vamos continuar com ele."